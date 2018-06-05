هاتف oneplus 6 متاح الآن باللون الأبيض

طرحت شركة وان بلس نسخة بيضاء غير لامعة، اليوم الثلاثاء 5 يونيو، من هاتفها OnePlus 6، كما توجد نسخة أخرى محدودة من اللون الوردي، وجاء هذا وفقًا لموقع هندي شهير.

ومن المنتظر أن تكون النسختين متاحتين في سعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وبسعر 579 دولار.



وتأتى النسخة بشاشة 6.3 بوصة، بنسبة عرض لإرتفاع 9:19، ومعالج كوالكوم Snapdragon 845 ، وكاميرا خلفية مزدوجة ويعمل بنظام التشغيل Oxygen OS المبنى على نظام Android 8.1، ورغم وجود الجزء الخلفي من الهاتف فى اللون الأبيض والذهبي، فإن مقدمة الهاتف لديها إطار أسود حول الشاشة مثل النسخ الأخرى من 6.