هاتف oneplus 6 متاح الآن باللون الأبيض

طرحت شركة وان بلس نسخة بيضاء غير لامعة، اليوم الثلاثاء 5 يونيو، من هاتفها OnePlus 6، كما توجد نسخة أخرى محدودة من اللون الوردي، وجاء هذا وفقًا لموقع هندي شهير.
ومن المنتظر أن تكون النسختين متاحتين في سعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وبسعر 579 دولار.
وتأتى النسخة بشاشة 6.3 بوصة، بنسبة عرض لإرتفاع 9:19، ومعالج كوالكوم Snapdragon 845 ، وكاميرا خلفية مزدوجة ويعمل بنظام التشغيل Oxygen OS المبنى على نظام Android 8.1، ورغم وجود الجزء الخلفي من الهاتف فى اللون الأبيض والذهبي، فإن مقدمة الهاتف لديها إطار أسود حول الشاشة مثل النسخ الأخرى من 6.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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