مايكروسوفت توقف تطوير بعض تطبيقات ويندوز 10

قامت "مايكروسوفت" بإيقاف تطوير بعض التطبيقات التي تأتي مع ويندوز 10 بشكل افتراضي، وذلك من أجل توفير بعض المهندسين للعمل على متصفح "مايكروسوفت إيدج"، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

كما أوقفت "مايكروسوفت" تطوير بعض التطبيقات مثل "الطقس" و "الأسهم" وغيرها، فيما يعمل المهندسون الذين كانوا مسئولين قبل ذلك عن تلك التطبيقات، حاليا ضمن فريق العمل الذي يشرف على تطوير متصفح إيدج، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن باقي التطبيقات التي ستتأثر بشكل مباشر بهذه التغييرات.