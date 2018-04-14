مايكروسوفت توقف تطوير بعض تطبيقات ويندوز 10

قامت "مايكروسوفت" بإيقاف تطوير بعض التطبيقات التي تأتي مع ويندوز 10 بشكل افتراضي، وذلك من أجل توفير بعض المهندسين للعمل على متصفح "مايكروسوفت إيدج"، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
كما أوقفت "مايكروسوفت" تطوير بعض التطبيقات مثل "الطقس" و "الأسهم" وغيرها، فيما يعمل المهندسون الذين كانوا مسئولين قبل ذلك عن تلك التطبيقات، حاليا ضمن فريق العمل الذي يشرف على تطوير متصفح إيدج، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن باقي التطبيقات التي ستتأثر بشكل مباشر بهذه التغييرات.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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