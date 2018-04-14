جوجل ستجلب إمكانية إنشاء رسائل مشفرة في تصميم gmail الجديد

تحدثنا في وقتٍ سابق عن نيّة شركة جوجل في إعادة تصميم نسخة الويب الخاصةِ بخدمة البريد الإلكتروني Gmail، كما قمنا في تقريرٍ سابق بإظهار بعض الصور المُسربة والتي تسربت من مكاتب جوجل أثناء عملها على ذلك التصميم والتي تُظهر شكل التصميم الجديد، وقمنا باستنتاج المزايا التي ستطرحها جوجل في تصميمها القادم، منها إضافة شريط جانبي يظهر التقويم والملاحظات بشكل أسرع، والقدرة على الرد السريع للرسائل أو تأجيلها لوقتٍ آخر.

تنوي الشركة إضافة ميزة إنشاء رسائل مشفرة أو سرية تمكن المستخدمين من جعل مستلمي الرسائل غير قادرين على تحويل الرسائل أو تنزيلها و طباعتها مباشرةً أو حتى إمكانية نسخها، ولكن العيب في ذلك أنه يمكن تصور الشاشة بالطبع، كما أن هذه الخاصية ستتيح للمستخدمين إمكانية إغلاق الرسائل برقمٍ سري وستتيح إمكانية وضع تاريخ إنتهاء صلاحية للبريد المرسل.

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