كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Meizu اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Meizu M6T، وهو الهاتف الذي تأمل من خلاله شركة Meizu رفع حصتها في سوق الهواتف الذكية المتدنية.

ووفقا لشركة Meizu، فقد أوضحت لنا بأن الهاتف Meizu M6T يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة طويلة بحجم 5.7 إنش وبدقة 1440×720 بكسل، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek MT6750، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Meizu M6T الجديد يأتي أيضا مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميجابكسل للمستشعر الثاني علما أن المستشعر الأول يأتي مع عدسة بفتحة 2.2، في حين يأتي المستشعر الثاني مع عدسة بفتحة 2.4. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف يدعم خاصية Face Unlock، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

عموما، الهاتف Meizu M6T سيكون متوفرًا باللون الأسود والذهبي والأحمر، وسيعرض للبيع بسعر 110 يورو لنسخة 3GB/32GB، وبسعر 135 يورو لنسخة 4GB/32GB، وبسعر 150 يورو لنسخة 4GB/64GB.