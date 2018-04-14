تعرف على مواصفات وأسعار هواتف أيفون أبل

توجد مجموعة كبيرة من هواتف آيفون آبل والتي لها مميزات متعددة تجعلها من أولى الهواتف مبيعا في العالم ولها شعبية كبيرة بين مجموعة من المستخدمين على الرغم من غلو سعرها في بعض الأنواع ويمكنكم متابعة المقال لمعرفة أنواع ومواصفات وأسعار هواتف أيفون أبل.

مواصفات وأسعار هواتف أيفون أبل

1- مواصفات وسعر هاتف i phone X

تم الإعلان عن الهاتف في سبتمبر عام 2017 وتم توزيعه في الأسواق في نوفمبر عام 2017.



أولاَ المواصفات:- يحتوي الهاتف على مكان واحد فقط لشريحة الإتصال، يصل وزن الهاتف إلى 174 جرام تقريبا، تم تصنيع الهاتف من الزجاج والأستنالس، طول الهاتف 14.6 وعرضه 70.9 وسُمك الهاتف 7.7 ملليمتر، حجم الشاشة هو 5.8 بوصة، وكثافة الشاشة 458 نقطة في البوصة كما تدعم الشاشة خاصية اللمس المتعدد ويدعم الجهاز الكثير من اللغات ونوع الشاشة هو Super AMOLED capacitive، والجهاز يدعم مكبر الصوت ومكبرات ستريو بالإضافة إلى خاصية مانع الضوضاء.

يوجد كاميرا أمامية وكاميرا خلفية والكاميرا الخلفية ثنائي 12 ميجا بكسل كما يوجد فلاش رباعي LED ويوجد فتحتين للعدسة f/1.8 و f/2.4، الكاميرا الأمامية 7 ميجا بكسل ودقة الفيديو تدعم 2160 بكسل، نظام تشغيل الهاتفiOS 11 والمعالج سداسي النواة ويدعم بصمة الوجه، ذاكرة الهاتف الداخلية 64 جيجا بايت و 256 جيحا بايت، يدعم الهاتف GPRS و EDGE وWi-Fi والبلوتوث وان اف سي وUSB، البطارية من الليثيوم وغير قابلة للإزالة من الهاتف، تصل مدة تشغيل البطارية أثناء التحدث إلى 21 ساعة وفي حالة تشغيل الموسيقى تصل إلى 60 ساعة.

ثانياَ سعر الهاتف:- سعر إصدار 64 جيجا بايت هو 20,700 ألف جنية، وسعر إصدار 256 جيجا بايت هو 22,600 ألف جنية.



2- مواصفات وسعر هاتف i phone 8

تم الإعلان عن الهاتف في سبتمبر عام 2017وسوف نوفيك بتفاصيل مختلفة عن مواصفات وأسعار هواتف أيفون أبل.

أولاَ المواصفات:- عرض الهاتف 78.1 وطوله 158.4 وسُمك الهاتف 7.5 ملليمتر، كما إنه مقاوم للماء ووزنه 148 جرام، نوع الشاشة LCD capacitive IPS وحجمها 4.7 بوصة وتدعم الشاشة اللمس المتعدد، كما يدعم محول من مدخل Lightning إلى مدخل 3.5 ملم ومكبرات ستريو، الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل ثنائية ويوجد فتحتين للعدسة وهم f/1.8 و f/2.8 والكاميرا الأمامية 7 ميجا بكسل.

نظام تشغيل الهاتف iOS 11 ونوع المعالج Apple A 11 Bionic وسرعته سداسي النواة، ويوجد خاصية البصة الأمامية وسعة الرام 2 جيجا بايت والذاكرة الداخلية تتوفر ب 64 جيجا بايت و 256 جيجا بايت، يدعم الجهاز GPRS و EDGE و Wi-Fi والبلوتوث و USB والراديو، البطارية مصنوعة من الليثيوم وغير قابلة للإزالة من الهاتف وسعة البطارية 2900 مللي أمبير، تصل مدة تشغيل البطارية أثناء التحدث إلى 14 ساعة وفي حالة تشغيل الموسيقى تصل إلى 40 ساعة.

ثانياَ سعر الهاتف:- سعر إصدار 64 جيجا بايت هو 14,500 ألف جنية، وسعر إصدار 256 جيجا بايت هو 18,100 ألف جنية.



3- ثالثاَ مواصفات وسعر هاتف i phone 8 plus

تم الإعلان عن الهاتف في سبتمبر عام 2017 وتم تنزيله في الأسواق في سبتمبر عام 2017.

أولاَ مواصفات الهاتف:- يوجد بالجهاز شريحة واحدة ووزن الهاتف 202 جرام كما إنه مقاوم للماء، شريحة الإتصال Nano-SIM،نوع الشاشة LED-backlit IPS LCD وحجمها 5.5 بوصة، يدعم الهاتف مكبر الصوت وسماعات ستريو، الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل ثنائية ويوجد فلاش LED رباعي، نظام تشغيل الهاتف iOS 11 ونوع المعالج Apple A 11 Bionic وسرعته سداسي النواة، وذاكرة الهاتف الداخلية 64 جيجا بايت و 256 جيحا بايت، الجهاز يدعم البلوتوث وUSB وان اف سي وGPRS وEDGE وWi-Fi وGPS، البطارية مصنوعة من الليثيوم وغير قابلة للإزالة من الهاتف 2691 مللي أمبير، تصل مدة تشغيل البطارية أثناء التحدث إلى 21 ساعة وفي حالة تشغيل الموسيقى تصل إلى 60 ساعة.

ثانياَ سعر الهاتف:- سعر إصدار 64 جيجا بايت هو 16.500 ألف جنية، وسعر إصدار 256 جيجا بايت هو 20.000 ألف جنية.



4- رابعاَ مواصفات وسعر هاتف i phone 7

تم الإعلان عن الهاتف في سبتمبر 2016 وتم تنزيله في الأسواق في سبتمبر عام 2016 وإليكم مواصفات وأسعار هواتف أيفون أبل.

أولاَ مواصفات الهاتف:- شريحة الإتصال Nano-SIM،أبعاد الهاتف 138.3 × 67.1 × 7.1 مم ووزنه 138 جرام، حجم الشاشة 4.7 بوصة ونوعها LED-backlit IPS LCD، الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 7 ميجا بكسل، نوع معالج الهاتف Apple A10 Fusion وسرعته رباعي النواة ومعالج الرسومي سداسي النواة، الذاكرة الداخلية للهاتف 32/64/128 جيجا كما يدعم الهاتف خاصية USB و GPRS و EDGE و GPS والبلوتوث، نوع البطارية ليثيوم بوليمر 1960 مللي أمبير، تصل مدة تشغيل البطارية أثناء التحدث إلى 14 ساعة وفي حالة تشغيل الموسيقى تصل إلى 40 ساعة.

ثانياَ سعر الهاتف:- سعر إصدار 32 جيجا بايت هو 12.000 ألف جنية، وسعر إصدار 128 جيجا بايت هو 13.800 ألف جنية.



5- خامساَ مواصفات وسعر هاتف i phone 6s Plus

تم الإعلان عن الهاتف في سبتمبر 2015 وتم تنزيله في الأسواق في سبتمبر عام 2015.

أولاَ مواصفات الهاتف:- نوع شريحة الإتصال Nano-SIM،أبعاد الهاتف 158.2 × 77.9 × 7.3 ملم، وزن الهاتف يصل إلى 192 جرام ويدعم الجهاز خاصية البصمة حجم الشاشة 5.5 بوصة، كما يدعم الهاتف جاك 3.5 مم، الكاميرا الخلفية للهاتف 12 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، نوع معالج الهاتف Apple A9 وسرعته 1.84 جيجا هرتز كما إنه ثنائي النواة، ذاكرة الهاتف الداخلية 16/64/128 و2 جيجا رام، ويدعم البلوتوث وUSB ,GPS، GPRS، EDGE، والبطارية 2750 مللي أمبير ونوع نظام التشغيل iOS 9 وهو قابل للتحديث والترقية إلى iOS 9 3.3، تصل مدة تشغيل البطارية أثناء التحدث إلى 24 ساعة وفي حالة عدم إستخدامة تصل إلى 24 ساعة وفي حالة تشغيل الموسيقى تصل إلى 80 ساعة.

ثانياَ سعر الهاتف:- سعر إصدار 64 جيجا بايت هو 12.500 ألف جنية.