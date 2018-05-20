إكس بوكس يدعم الآن معدل التحديث 120 هرتز

اختبرت مايكروسوفت ومستخدميها المتحمسين مزايا تحديث إكس بوكس الجديد مؤخرًا، واليوم بدأت بإرساله للجميع والذي يتضمن عدة مزايا وتحسينات في أوامر الأزرار وإعدادات أفراد العائلة وتحرير مقاطع الفيديو ولعل الأهم دعم شاشات الألعاب الفائقة بمعدل تحديث يصل حتى 120 هرتز.

بداية لمستخدمي إكس بوكس لايف الآن يمكنهم مشاركة ما يلعبونه مع الأصدقاء على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عبر تطبيق إكس بوكس.

وإن التقطت فيديو من لعبة يمكنك الآن قصها مباشرة بدون الحاجة لفتح تطبيق آخر ما يسهل تحريرها قبل مشاركتها.

ولو كنت تستخدم خيارات العائلة الآن سيكون هناك منصة مركزية لإدارة حسابات أفراد الأسرة جميعاً من مكان واحدK وإن أردت إعادة تنظيم العناصر ضمن الشاشة الرئيسية يمكنك الضغط على زر View أو Select.

وأخيراً لتجربة مشاهدة أفضل مع الشاشات المخصصة للألعاب حيث أصبح إكس بوكس ون يدعم معدل تحديث حتى 120 هرتز ما يعني سلاسة أكبر في اللعب سواء أكانت الجودة 1080p أو 1440p.