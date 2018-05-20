إكس بوكس يدعم الآن معدل التحديث 120 هرتز

اختبرت مايكروسوفت ومستخدميها المتحمسين مزايا تحديث إكس بوكس الجديد مؤخرًا، واليوم بدأت بإرساله للجميع والذي يتضمن عدة مزايا وتحسينات في أوامر الأزرار وإعدادات أفراد العائلة وتحرير مقاطع الفيديو ولعل الأهم دعم شاشات الألعاب الفائقة بمعدل تحديث يصل حتى 120 هرتز.
بداية لمستخدمي إكس بوكس لايف الآن يمكنهم مشاركة ما يلعبونه مع الأصدقاء على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عبر تطبيق إكس بوكس.
وإن التقطت فيديو من لعبة يمكنك الآن قصها مباشرة بدون الحاجة لفتح تطبيق آخر ما يسهل تحريرها قبل مشاركتها.
ولو كنت تستخدم خيارات العائلة الآن سيكون هناك منصة مركزية لإدارة حسابات أفراد الأسرة جميعاً من مكان واحدK وإن أردت إعادة تنظيم العناصر ضمن الشاشة الرئيسية يمكنك الضغط على زر View أو Select.
وأخيراً لتجربة مشاهدة أفضل مع الشاشات المخصصة للألعاب حيث أصبح إكس بوكس ون يدعم معدل تحديث حتى 120 هرتز ما يعني سلاسة أكبر في اللعب سواء أكانت الجودة 1080p أو 1440p.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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