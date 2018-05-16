أعلنت شركة جوجل عن خدمة التخزين السحابي الجديدة Google One وإن كانت لم تعلن الشركة بشكل رسمي انها بديلة لجوجل درايف إلا انه من الواضح أن الخدمة الجديدة أتت لتحتل مكان Google Drive.
الخدمة الجديدة ستمنح المستخدمين 15GB كمساحة مجانية ولكن هناك اشتراكات مدفوعة شهرياً تبدأ من 100GB وصولاً للسعة الأعلى 30 تيرابايت وهناك ايضاً اشتراك 200GB بسعر 2.99 دولار يبدو كعرض ترويجي في البداية فقط .
بقية الاسعار:
15GB = مجاناً
100GB = $1.99 شهرياً
2TB = $9.99 شهرياً
10TB = $99.99 شهرياً
20TB = $199.99 شهرياً
30TB = $299.99 شهرياً
وتستعد جوجل لأن تكون الخدمة الجديدة المكان المناسب للصور عالية الدقة والفيديوهات بجودة 4K أيضًا تقول جوجل ان الخدمة الجديدة ذكية وسريعة وبسيطة للاستخدام كما انها تدعم المشاركة العائلية مع 5 أشخاص كحد أقصى، ويشار إلى ان مستخدمي جوجل درايف الحاليين سنتقلون بشكل تدريجي للخدمة الجديدة في الاشهر القادمة.
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