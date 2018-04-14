تطبيقات تصفّح بديلة توفر الخصوصية والسرعة

ذكرت مجلة «كونكت» الألمانية، أن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو أصحاب الهواتف الذكية إلى تجريب تطبيقات التصفح البديلة، وعدم الاكتفاء بتطبيقات تصفّح الـ«ويب» المثبتة مسبقاً على الأجهزة الجوالة.
وأفادت المجلة بأنها جرّبت ستة تطبيقات تصفح، منها اثنان لا ينتميان لبيئة عمل الحاسبات المكتبية، وهما Brave وVia، اللذان يوفران الخصوصية والسرعة، مشيرة إلى أن تطبيق Brave يمتاز بسرعته الكبيرة وإعدادات الخصوصية الكثيرة والفعالة من قبل المصنع، إضافة إلى الباقة الكبيرة لاختيار محرك البحث.
وأضافت أن مزايا متصفح Brave لا تقتصر على حظر النوافذ المنبثقة وملفات تعريف الارتباط «الكوكيز» من الشركات الأخرى فحسب، لكنه يحمي المستخدم أيضاً مما يعرف بـ«بصمات المتصفح»، وبالتالي لا تتمكن شركات الإعلانات من تحديد هوية المستخدم عن طريق ملفات «الكوكيز» أو بارامترات الضبط، مثل دقة وضوح الشاشة أو لغة النظام، كما أن هناك بعض الإعدادات التي تساعد على تعزيز مستوى الأمان، مثل التشديد على استعمال اتصالات HTTPS، طالما كانت متوافرة.
ولفتت المجلة إلى أن تطبيق Via نال إعجاب الخبراء الألمان بسبب حجمه الصغير بصفة خاصة والتصميم المنظم، حيث لا يشغل هذا التطبيق أكثر من واحد ميغابايت من ذاكرة الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، كما أنه يزخر بالعديد من الوظائف المفيدة، مثل حظر النوافذ المنبثقة والوضع الليلي والتمرير عن طريق أزرار شدة الصوت.
GMT 23:34 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانمعالجات "كور آي 9" للحاسبات المحمولة تقلّص فارق الكفاءة مع "المكتبية"
GMT 22:50 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان"نفيديا" توقف دعم أنظمة "32 بت"
GMT 23:33 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيساننينتندو تبحث عن شركات ناشئة لتطوير مستلزمات "نينتندو سويتش"
GMT 23:28 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالإتصالات الصينية تكشف عن النسخة المحسنة من الهاتف Galaxy S9
GMT 16:10 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمحكمة روسية تقضي بحجب تطبيق "تليغرام"
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
أرسل تعليقك