تطبيقات تصفّح بديلة توفر الخصوصية والسرعة

ذكرت مجلة «كونكت» الألمانية، أن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو أصحاب الهواتف الذكية إلى تجريب تطبيقات التصفح البديلة، وعدم الاكتفاء بتطبيقات تصفّح الـ«ويب» المثبتة مسبقاً على الأجهزة الجوالة.

وأفادت المجلة بأنها جرّبت ستة تطبيقات تصفح، منها اثنان لا ينتميان لبيئة عمل الحاسبات المكتبية، وهما Brave وVia، اللذان يوفران الخصوصية والسرعة، مشيرة إلى أن تطبيق Brave يمتاز بسرعته الكبيرة وإعدادات الخصوصية الكثيرة والفعالة من قبل المصنع، إضافة إلى الباقة الكبيرة لاختيار محرك البحث.

وأضافت أن مزايا متصفح Brave لا تقتصر على حظر النوافذ المنبثقة وملفات تعريف الارتباط «الكوكيز» من الشركات الأخرى فحسب، لكنه يحمي المستخدم أيضاً مما يعرف بـ«بصمات المتصفح»، وبالتالي لا تتمكن شركات الإعلانات من تحديد هوية المستخدم عن طريق ملفات «الكوكيز» أو بارامترات الضبط، مثل دقة وضوح الشاشة أو لغة النظام، كما أن هناك بعض الإعدادات التي تساعد على تعزيز مستوى الأمان، مثل التشديد على استعمال اتصالات HTTPS، طالما كانت متوافرة.

ولفتت المجلة إلى أن تطبيق Via نال إعجاب الخبراء الألمان بسبب حجمه الصغير بصفة خاصة والتصميم المنظم، حيث لا يشغل هذا التطبيق أكثر من واحد ميغابايت من ذاكرة الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، كما أنه يزخر بالعديد من الوظائف المفيدة، مثل حظر النوافذ المنبثقة والوضع الليلي والتمرير عن طريق أزرار شدة الصوت.