أعلنت شركة وان بلس الصينية، عن أنها تمكنت من بيع مليون وحدة من هاتفها الذكى الجديد OnePlus 6 حول العالم خلال 22 يومًا من إطلاق الجهاز، وقال بيتر لاو، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة OnePlus :"كما هو الحال دائمًا، فقد تجاوزت المبيعات توقعاتنا، ونحن نشكركم على النجاح الكبير الذى حققه OnePlus 6".
وقالت الشركة، فى بيان لها، إن مستخدمى هواتف OnePlus ساهموا فى النجاح الذى يتم تحقيقه، وهناك أكثر من 5 ملايين عضو نشط فى مجتمع OnePlus.
وأعلنت OnePlus عن إطلاق مجموعة من العروض على مدار 12 يومًا من 15 يونيو 2018 حتى 26 يونيو 2018، وذكر البيان أيضًا أن عملاء OnePlus سيحصلون على العديد من الخصومات بمناسبة النجاح الذى تحققه الشركة.
من الجدير بالذكر أن الشركات الصينية تتنافس بقوة خلال تلك الفترة للسيطة على سوق الهواتف الذكية، خاصة مع وجود لاعبين كبار مثل أبل وسامسونج.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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