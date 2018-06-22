أعلنت شركة وان بلس الصينية، عن أنها تمكنت من بيع مليون وحدة من هاتفها الذكى الجديد OnePlus 6 حول العالم خلال 22 يومًا من إطلاق الجهاز، وقال بيتر لاو، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة OnePlus :"كما هو الحال دائمًا، فقد تجاوزت المبيعات توقعاتنا، ونحن نشكركم على النجاح الكبير الذى حققه OnePlus 6".

وقالت الشركة، فى بيان لها، إن مستخدمى هواتف OnePlus ساهموا فى النجاح الذى يتم تحقيقه، وهناك أكثر من 5 ملايين عضو نشط فى مجتمع OnePlus.

وأعلنت OnePlus عن إطلاق مجموعة من العروض على مدار 12 يومًا من 15 يونيو 2018 حتى 26 يونيو 2018، وذكر البيان أيضًا أن عملاء OnePlus سيحصلون على العديد من الخصومات بمناسبة النجاح الذى تحققه الشركة.

من الجدير بالذكر أن الشركات الصينية تتنافس بقوة خلال تلك الفترة للسيطة على سوق الهواتف الذكية، خاصة مع وجود لاعبين كبار مثل أبل وسامسونج.