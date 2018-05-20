أعلنت شركة باي بال عن استحواذها على شركة "iZettle" المتخصصة بالأمور المالية والدفاعات مقابل 2.2 مليار دولار.
وكانت الشركة السويدية قد تأسست في 2010 بواسطة ياكوب دي جيير وماغنوس نيلسون، وأصبحت تقدم خدمات مالية مختلفة للشركات الصغيرة؛ مثل أنظمة الدفع الإلكتروني، نقاط الدفع، وتطبيقات الشركاء المالية.
وتوسعت الشركة بعدها من السويد، إلى فنلندا، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، هولندا، المكسيك، والبرازيل.
وتعتبر iZettle هي أكثر الشركات التي تتعامل مع نظام الدفع باي بال عبر أنظمتها المختلفة منذ 2015، وبحسب الخبر فإن محادثات الاستحواذ دامت لسنوات، وسيكون مؤسس الشركة والمدير التنفيذي لها ياكوب دي جيير مسئولاً عن قسم الشركة في باي بال.
ويشار إلى أن الشركة السويدية قامت بملء استمارة الدخول في البورصة السويدية قبل أيام، وكانت تخطط لجني 227$ مليون من تلك العملية، وهو ما يعطي تلميح حول ترابط العمليتين من خلال التوقيت المدوس.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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