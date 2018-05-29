كشف تقرير جديد من موقع Electronic Times أن شركة أبل قررت استخدام شاشات OLED فى جميع طرازات آيفون الثلاثة الجديدة المقرر إطلاقها العام المقبل، وتسبب هذا التقرير فى انخفاض أسهم Japan Display بنسبة 10%، وهذا لأنها المورد الرئيسى لشاشات LCD الموجودة بهواتف أبل آيفون، وفى المقابل، ارتفعت أسهم LG Display Co Ltd المتخصصة فى تصنيع شاشات الـOLED.
وذكر التقرير نقلا عن مصادر صناعية متعددة أن أبل بدأت مؤخرا فى التخطيط لطرح طرازات جديدة من أجهزة آيفون، وقررت أن جميع النماذج الثلاثة ستحتوى على شاشات OLED، ولم تؤكد أبل حتى الآن تلك التقارير.
وقال "لى وون سيك" المحلل فى "شين يونج سيكيوريتيز" فى سيول: "إذا استخدمت أبل شاشات OLED فى جميع الطرازات فى العام المقبل، فإن ذلك قد يرفع الأمل فى أن تلعب LG Display دورا كبيرا فى التوريد لأبل، لأن الشركة الأمريكية قدر ترغب فى تنويع مصادرها التى تنتج هذا النوع من الشاشات".
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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