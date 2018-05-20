طريقة مبتكرة لعلاج تلوث المعادن الثقيلة في الصين

قام باحثون من معهد خفي لعلم الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بخلق مادة معالجة بتقنية "نانو" من مخلفات العلب الكرتونية بواسطة تطبيق درجة حرارة وضغط مرتفعين، وتستطيع المادة الجديدة التي يمكن تغطيتها بحديد نانوي إزالة عنصر الكروم سداسي التكافؤ من الماء بشكل فعال، كما بوسعها أن تسيطر على تحويل المادة الملوثة في المصادر المائية، بالإضافة إلى الوقاية من امتصاصها من قبل النباتات.
وتم نشر نتيجة البحوث في مجلة "أيه سي أس أنجمير" الأكاديمية لمنظمة الكيمياء الأمريكية مؤخرا.
وسجلت الصين في السنوات الأخيرة تزايدا في الحوادث المتعلقة بتلوث المعادن الثقيلة في المياه، وتعد مادة الكروم سداسي التكافؤ، وهي مركب كيميائي لمعدن الكروم، مصدرا رئيسيا لتلوث المعادن الثقيلة، ويمكن أن تؤدي إلى مخاطر جسيمة لصحة البشر، ما يجعل الحاجة ملحة ومستعجلة للقضاء على التلوث المائي بالمعادن الثقيلة في البلاد بطريقة منخفضة التكلفة وعالية الفعالية
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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