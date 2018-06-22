أعلنت "إنتل" اليوم استقالة الرئيس التنفيذى للشركة، بريان كرزانيتش، ومن المقرر أن يتولى المدير المالى "بوب سوان" منصب الرئيس التنفيذى المؤقت، وقالت إنتل إنها وجدت أن "كرزانايش" تورط بعلاقة مع احد الموظفين تنتهك قواعد الشركة، لكن لم تذكر على وجه التحديد طبيعة هذه العلاقة، وما إذا كان هناك شبهة فساد أم لا.

وكان "كرزانايش" موظفًا فى Intel منذ عام 1982، وأصبح المدير التنفيذى الأول فى عام 2013، وتعرض لانتقادات واسعة فى وقت سابق من هذا العالم بعد اكتشاف خلل أمنى خطير يؤثر على معظم معالجات Intel، واعتذر نيابةً عن الشركة، وكشفت التقارير أنه باع 24 مليون دولار من الأسهم فى أواخر العام الماضى، الأمر الذى أثار تساؤلات فى ذلك الوقت.

ووفقا للبيان الذى نشرته "إنتل"، أكد تحقيق مستمر أجراه مستشار داخلى وخارجى على حدوث انتهاك لسياسة شركة إنتل، والتى تنطبق على جميع المديرين، وبالنظر إلى ضرورة احترام جميع الموظفين لقيم إنتل، قبل مجلس الإدارة استقالة السيد كرزانايش.