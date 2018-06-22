أعلنت "إنتل" اليوم استقالة الرئيس التنفيذى للشركة، بريان كرزانيتش، ومن المقرر أن يتولى المدير المالى "بوب سوان" منصب الرئيس التنفيذى المؤقت، وقالت إنتل إنها وجدت أن "كرزانايش" تورط بعلاقة مع احد الموظفين تنتهك قواعد الشركة، لكن لم تذكر على وجه التحديد طبيعة هذه العلاقة، وما إذا كان هناك شبهة فساد أم لا.
وكان "كرزانايش" موظفًا فى Intel منذ عام 1982، وأصبح المدير التنفيذى الأول فى عام 2013، وتعرض لانتقادات واسعة فى وقت سابق من هذا العالم بعد اكتشاف خلل أمنى خطير يؤثر على معظم معالجات Intel، واعتذر نيابةً عن الشركة، وكشفت التقارير أنه باع 24 مليون دولار من الأسهم فى أواخر العام الماضى، الأمر الذى أثار تساؤلات فى ذلك الوقت.
ووفقا للبيان الذى نشرته "إنتل"، أكد تحقيق مستمر أجراه مستشار داخلى وخارجى على حدوث انتهاك لسياسة شركة إنتل، والتى تنطبق على جميع المديرين، وبالنظر إلى ضرورة احترام جميع الموظفين لقيم إنتل، قبل مجلس الإدارة استقالة السيد كرزانايش.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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