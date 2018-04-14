أعلنت شركة «نفيديا»، إيقاف دعم أنظمة «32 بت»، مشيرة إلى أن مواصلة التطوير ستقتصر على برامج التشغيل للإصدارات «64 بت» من نظام تشغيل «ويندوز 7 و8 و8.1 و10»، وكذلك نظام «لينوكس»، فيما أكدت الشركة الأميركية الاستمرار في إطلاق تحديثات الأمان حتى نهاية عام 2019 من أجل سد الثغرات الأمنية.

وذكرت أنه بعد هذا التاريخ سيستمر عمل البرامج الحالية لأنظمة التشغيل «32 بت» ولبطاقات الرسوميات، لكن لن يتم طرح وظائف جديدة، موضحة أن ذلك ينطبق أيضاً على البرنامج الإضافي Geforce Experience، حيث ستقتصر عملية مواصلة تطوير حزمة البرامج مع حلول التحسين ووظيفة البث على الإصدار «64 بت».

من جانبها، أشارت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» الألمانية إلى أن هذا الإجراء ينطبق بشكل أساسي على بطاقات الرسوميات «نفيديا» ذات معمارية Fermi.