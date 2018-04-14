أعلنت شركة «نفيديا»، إيقاف دعم أنظمة «32 بت»، مشيرة إلى أن مواصلة التطوير ستقتصر على برامج التشغيل للإصدارات «64 بت» من نظام تشغيل «ويندوز 7 و8 و8.1 و10»، وكذلك نظام «لينوكس»، فيما أكدت الشركة الأميركية الاستمرار في إطلاق تحديثات الأمان حتى نهاية عام 2019 من أجل سد الثغرات الأمنية.
وذكرت أنه بعد هذا التاريخ سيستمر عمل البرامج الحالية لأنظمة التشغيل «32 بت» ولبطاقات الرسوميات، لكن لن يتم طرح وظائف جديدة، موضحة أن ذلك ينطبق أيضاً على البرنامج الإضافي Geforce Experience، حيث ستقتصر عملية مواصلة تطوير حزمة البرامج مع حلول التحسين ووظيفة البث على الإصدار «64 بت».
من جانبها، أشارت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» الألمانية إلى أن هذا الإجراء ينطبق بشكل أساسي على بطاقات الرسوميات «نفيديا» ذات معمارية Fermi.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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