أطلقت شركة "HP" الأمريكية المصنعة للكمبيوتر عن جهاز لاب توب EliteBook 700 G5 بمعالج AMD Ryzen PRO، وبنظام التشغيل ويندوز 10.
ويأتي في ثلاثة إصدارات هما " EliteBook 735 G5 و EliteBook 745 G5 و EliteBook 755 G5"، ويأتون بشاشة ذات ماسحة 13.3 و14 و15.6 بوصة على التوالي، ودقة عرض 1366×768و 1920×1080و 2560×1440.
وهم مدعوموم بمعالج AMD Ryzen 7 PRO، وكارت شاشة Radeon Vega 10 GPU، وذاكرة داخلية 1 تيرا بايت، ويعملون بإصدار Windows 10 Pro، ويدعمون اتصال الجيل الرابع.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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