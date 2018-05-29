أعلنت خدمة الموسيقى Vevo عن إيقاف منصتها والتطبيقات الخاصة بها، وقد تم إطلاق هذه المنصة، المدعومة من قبل شركات الموسيقى، في الأصل لتكون بديلاً لمنصة الفيديو يوتيوب.

وأوضحت الشركة بمدينة نيويورك الأمريكية أنها ترغب في التركيز مستقبلاً على نشر مقاطع الفيديو على يوتيوب، بالإضافة إلى إمكانية توسيع باقة العروض مستقبلاً وتدشين منصات أخرى.

ووفقاً لما أعلنته بوابة "رولينج ستون" فإن المستخدم سيتمكن من نقل قوائم التشغيل الخاصة به من منصة Vevo إلى منصة يوتيوب، ولم تحدد الشركة الأمريكية الموعد الدقيق لإيقاف منصتها والتطبيقات الخاصة بها.