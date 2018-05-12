تعرف على التغيرات الجديدة التي طرأت على خدمة google drive

طرحت شركة "جوجل" تصميم جديد لخدمة Google Drive على الويب، وجاء التصميم بتغييرات بسيطة في اللون ووضع الرموز والأزرار، وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
وقالت جوجل إنها أجرت تعديلات مرئية على خدمة Drive لتتماشى مع أحدث مبادئ التصميم Material Design الخاص بجوجل، والتي كانت معروضة بالفعل في خدمة Gmail بعد تعديلها، إذ أن التصميم الجديد متاح لجميع إصدارات G Suite، وسيتم طرحه للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتغيرات الجديدة في خدمة Drive، تشمل تعديلات صغيرة على المكان الذي يتم فيه وضع الرموز، إذ تم الآن ضبط الإعدادات وزر مركز المساعدة مع شريط البحث، كما تم نقل شعارات الشركات المخصصة، إلى أعلى اليسار كما تم تحديث زر new وقد تم تغيير نمط خط العناوين، وبالإضافة إلى ذلك أصبحت خلفية Drive بيضاء أيضًا بدلاً من اللون الرمادي.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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