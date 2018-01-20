حذر باحث أمنى من رسالة نصية يمكنها تعطيل هواتف أيفون أو أجهزة ابل بشكل عام، ففور وصول هذه الرسالة النصية التى أطلق عليها اسم ChaiOS ، والتى تحتوى على رابط يتضمن رمز لثغرة ما، يتعطل هاتف أيفون أو جهاز أبل، ويحتاج إلى إعادة تشغيل.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها اكتشاف أن هواتف أيفون وأجهزة أبل عرضة لرسالة نصية قد تؤدى إلى تعطيلها، ورغم أنها لا تسبب مشكلة أمنية، ولا تعطى حق الوصول إلى أى شيء حساس على الهاتف، ولا تتسبب فى تعطله بشكل دائم، لكن يمكن أن تسبب إزعاجا وقلقا للمستخدم فور استقباله لها.

ونشر مطور البرامج أبراهام مصرى رابط لرمز الثغرة على موقع البرمجة Github قبل أن يتم إزالته، إذ كان يقول: "لقد عبرت عن وجهة نظرى، فشركة أبل تحتاج إلى اتخاذ مثل هذه الأخطاء على محمل الجد."

وأوضح أنه أبلغ أبل عن الخطأ قبل الاعلان عنه على الانترنت، ولم تعلق الشركة الأمريكية على هذا الأمر حتى الآن.