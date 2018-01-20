حذر باحث أمنى من رسالة نصية يمكنها تعطيل هواتف أيفون أو أجهزة ابل بشكل عام، ففور وصول هذه الرسالة النصية التى أطلق عليها اسم ChaiOS ، والتى تحتوى على رابط يتضمن رمز لثغرة ما، يتعطل هاتف أيفون أو جهاز أبل، ويحتاج إلى إعادة تشغيل.
ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها اكتشاف أن هواتف أيفون وأجهزة أبل عرضة لرسالة نصية قد تؤدى إلى تعطيلها، ورغم أنها لا تسبب مشكلة أمنية، ولا تعطى حق الوصول إلى أى شيء حساس على الهاتف، ولا تتسبب فى تعطله بشكل دائم، لكن يمكن أن تسبب إزعاجا وقلقا للمستخدم فور استقباله لها.
ونشر مطور البرامج أبراهام مصرى رابط لرمز الثغرة على موقع البرمجة Github قبل أن يتم إزالته، إذ كان يقول: "لقد عبرت عن وجهة نظرى، فشركة أبل تحتاج إلى اتخاذ مثل هذه الأخطاء على محمل الجد."
وأوضح أنه أبلغ أبل عن الخطأ قبل الاعلان عنه على الانترنت، ولم تعلق الشركة الأمريكية على هذا الأمر حتى الآن.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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