أداة جديدة لمعرفة شبيهك من لاعبى كأس العالم

ابتكر فريق من المطورين الذين يعملون فى مؤسسة VG للأنباء النرويجية أداة جديدة، أطلقوا عليها اسم Find Your World Cup Twin، والتى تمكنك من معرفة شبيهك من لاعبى كرة القدم المشاركين بمونديال روسيا، إذ تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتستخدم تقنية التعرف على الوجه لمطابقة الوجوه، ويمكن تجربتها من هنا.

وتحاول الأداة مطابقة المستخدم بأحد الرياضيين المحترفين الـ736 الذين يتنافسون حالياً فى كأس العالم فى روسيا، كما تعمل بسهولة فكل ما على المستخدم هو الضغط على زر "تحميل الصورة" أسفل الشاشة فقط، وستعثر الأداة على الفور على الشبيه المثالى.

وعند استخدام الأداة عبر الهواتف الذكية، فإن الضغط على زر "تحميل الصورة" سيسمح للمستخدمين بالتقاط الصور باستخدام الكاميرا المدمجة، بالإضافة إلى تحميل الصور الموجودة.

واختبرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الأداة باستخدام صور عدد من المشاهير وحتى عدد قليل من لاعبى كأس العالم - لمعرفة ما إذا كان النظام سيتعرف عليهم بشكل صحيح، وكانت النتائج جيدة.