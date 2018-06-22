أداة جديدة لمعرفة شبيهك من لاعبى كأس العالم

ابتكر فريق من المطورين الذين يعملون فى مؤسسة VG للأنباء النرويجية أداة جديدة، أطلقوا عليها اسم Find Your World Cup Twin، والتى تمكنك من معرفة شبيهك من لاعبى كرة القدم المشاركين بمونديال روسيا، إذ تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتستخدم تقنية التعرف على الوجه لمطابقة الوجوه، ويمكن تجربتها من هنا.
وتحاول الأداة مطابقة المستخدم بأحد الرياضيين المحترفين الـ736 الذين يتنافسون حالياً فى كأس العالم فى روسيا، كما تعمل بسهولة فكل ما على المستخدم هو الضغط على زر "تحميل الصورة" أسفل الشاشة فقط، وستعثر الأداة على الفور على الشبيه المثالى.
وعند استخدام الأداة عبر الهواتف الذكية، فإن الضغط على زر "تحميل الصورة" سيسمح للمستخدمين بالتقاط الصور باستخدام الكاميرا المدمجة، بالإضافة إلى تحميل الصور الموجودة.
واختبرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الأداة باستخدام صور عدد من المشاهير وحتى عدد قليل من لاعبى كأس العالم - لمعرفة ما إذا كان النظام سيتعرف عليهم بشكل صحيح، وكانت النتائج جيدة.
GMT 23:17 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيومشاركة بين نينتندو ومايكروسوفت لإتاحة اللعب على منصات الألعاب بشكل تكاملي
GMT 23:14 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوتطوير ميزة التحكم في الإعدادات داخل جوجل
GMT 22:57 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوفيسبوك تحارب الأخبار المزيفة بالروبوتات
GMT 22:53 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيووان بلس تبيع مليون وحدة من هاتف "OnePlus 6" خلال 22 يوما
GMT 22:51 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيواستقالة الرئيس التنفيذى لـ"إنتل"
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
أرسل تعليقك