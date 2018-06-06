ميزة الردود الذكية تصل لتطبيق android messages

كشف بعض المستخدمون في موقع Reddit بانهم حصلو على تحديث جديد لتطبيق Android Messages، ويضيف التحديث الجديد ميزة الردود الذكية التي يقال بانها بدات بالوصول بشكل تدريجي على التطبيق.

ميزة الرد الذكي Smart Replay تعمل بالفعل على تطبيق Android Messages بالنسبة لأولئك المشتركين في خطة Project Fi بالولايات المتحدة الأمريكية كما أكدت الشركة ذلك في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب المستخدمين الذين تمكنو من الحصول على التحديث فان ميزة الردود الذكية توفر مجموعة من الردود المختلفة الجاهزة للمستخدمين والتي تعد مناسبة للرد على الرسالة الإلكترونية، هذه الردود قصيرة ومصممة لتكون سريعة، مما يجعل عملية الرد على الرسائل الإلكترونية أسرع بكثير.