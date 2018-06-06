ميزة الردود الذكية تصل لتطبيق android messages

كشف بعض المستخدمون في موقع Reddit بانهم حصلو على تحديث جديد لتطبيق Android Messages، ويضيف التحديث الجديد ميزة الردود الذكية التي يقال بانها بدات بالوصول بشكل تدريجي على التطبيق.
ميزة الرد الذكي Smart Replay تعمل بالفعل على تطبيق Android Messages بالنسبة لأولئك المشتركين في خطة Project Fi بالولايات المتحدة الأمريكية كما أكدت الشركة ذلك في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب المستخدمين الذين تمكنو من الحصول على التحديث فان ميزة الردود الذكية توفر مجموعة من الردود المختلفة الجاهزة للمستخدمين والتي تعد مناسبة للرد على الرسالة الإلكترونية، هذه الردود قصيرة ومصممة لتكون سريعة، مما يجعل عملية الرد على الرسائل الإلكترونية أسرع بكثير.
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جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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