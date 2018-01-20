جوجل تضع سرعة صفحات الويب شرطا للظهور فى مقدمة البحث على الهواتف
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جوجل تضع سرعة صفحات الويب شرطا للظهور فى مقدمة البحث على الهواتف

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العرب اليوم - جوجل تضع سرعة صفحات الويب شرطا للظهور فى مقدمة البحث على الهواتف

جوجل
لندن ـ العرب اليوم

أعلنت شركة جوجل  عن تغيير كبير فى كيفية تصنيف مواقع الويب عند الظهور داخل محرك البحث عبر الهواتف الذكية، إذ ستأخذ الشركة الآن بعين الاعتبار سرعة الصفحة، وسيبدأ تنفيذ هذا التغيير، الذى تشير إليه جوجل باسم "تحديث السرعة"، فى يوليو 2018، وسيؤدى إلى خفض عدد المواقع البطيئة  التى تظهر خلال عمليات البحث.

وعلى الرغم من أن السرعة ستصبح أكثر العوامل تأثيرا فى تحديد ترتيب نتائج البحث، إلا أن التغيير ليس جذريا، وهذا لأن السرعة لن تكون العامل الوحيد، ففى بعض الحالات ستتمكن صفحات الويب البطيئة من الظهور فى مقدمة البحث عندما يكون محتواها هو الأقرب لعملية البحث.

وتقول جوجل إن التحديث سيؤثر فقط على الصفحات التى "تقدم أبطأ تجربة للمستخدمين"، ولن تؤثر إلا على نسبة صغيرة من المواقع.

من الجدير بالذكر أن عملاق البحث يضع لسرعة الصفحات أهمية كبيرة، ففى فبراير 2016، بدأت تسليط الضوء على مواقع AMP  التى تستخدم تقنية تسريع الصفحة على الهواتف فى نتائج البحث، ثم فى أبريل 2016 أعطت صفحات AMP موقعا أكثر بروزا فى أخبار جوجل.

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جوجل تضع سرعة صفحات الويب شرطا للظهور فى مقدمة البحث على الهواتف جوجل تضع سرعة صفحات الويب شرطا للظهور فى مقدمة البحث على الهواتف



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