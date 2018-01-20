جوجل تضع سرعة صفحات الويب شرطا للظهور فى مقدمة البحث على الهواتف

أعلنت شركة جوجل عن تغيير كبير فى كيفية تصنيف مواقع الويب عند الظهور داخل محرك البحث عبر الهواتف الذكية، إذ ستأخذ الشركة الآن بعين الاعتبار سرعة الصفحة، وسيبدأ تنفيذ هذا التغيير، الذى تشير إليه جوجل باسم "تحديث السرعة"، فى يوليو 2018، وسيؤدى إلى خفض عدد المواقع البطيئة التى تظهر خلال عمليات البحث.
وعلى الرغم من أن السرعة ستصبح أكثر العوامل تأثيرا فى تحديد ترتيب نتائج البحث، إلا أن التغيير ليس جذريا، وهذا لأن السرعة لن تكون العامل الوحيد، ففى بعض الحالات ستتمكن صفحات الويب البطيئة من الظهور فى مقدمة البحث عندما يكون محتواها هو الأقرب لعملية البحث.
وتقول جوجل إن التحديث سيؤثر فقط على الصفحات التى "تقدم أبطأ تجربة للمستخدمين"، ولن تؤثر إلا على نسبة صغيرة من المواقع.
من الجدير بالذكر أن عملاق البحث يضع لسرعة الصفحات أهمية كبيرة، ففى فبراير 2016، بدأت تسليط الضوء على مواقع AMP التى تستخدم تقنية تسريع الصفحة على الهواتف فى نتائج البحث، ثم فى أبريل 2016 أعطت صفحات AMP موقعا أكثر بروزا فى أخبار جوجل.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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