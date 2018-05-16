أعلنت شركة سوني عن إطلاقها لسماعة Xperia Ear Duo ذات تقنية الاستماع المزدوج في عدة متاجر في المملكة العربية السعودية.
وتتمتع سماعة سوني المزدوجة بتقنية تؤهلها لتقديم الموسيقى وعرض الملفات الصوتية عبر إحدى السماعتين، فيما يستطيع المستخدم في نفس الوقت من إجراء المكالمات والمحادثات المختلفة عبر السماعة الأخرى. وهو ما يعني قيام السماعة بوظيفتين في نفس الوقت، ما يعني أن المستخدم سيحصل على تجربة ممتعة دون الحاجة للتبديل أو إيقاف الأصوات الأخرى.
وقامت الشركة اليابانية بتطوير تقنية الاستماع المزدوج في سماعتها Xperia Ear Duo بشكل يُسهل على المستخدم القيام بعدة عمليات معاً، وهو ما يجعل سعر الساعة يصل إلى 1099 ريالاً سعودياً.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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