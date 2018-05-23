سرب المساعد الشخصى الصوتى Siri التابع لشركة Apple معلومات عن حدث WWDC القادم، فوفقًا للمساعد الافتراضى، من المنتظر أن يحصل على صوت جديد تمامًا خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما نشره موقع TNW الهولندى، هذا يعنى أن شركة أبل ستولى اهتماما كبيرا بمساعدها "سيرى" خلال فعاليات مؤتمر WWDC المقبل، ويمكن للمستخدمين سؤال "سيرى" عن مؤتمر هذا العام، وستجيب بأنها ستحصل على صوت جديد، وعلاوة على ذلك، يقوم المساعد بعرض الأخبار التى تشير إلى جهاز جديد فى شكل سماعات ذكية سيجرى الإعلان عنها خلال WWDC.
وتأتى هذه الخطوة من قبل أبل، بعدما كشفت شركتى جوجل وأمازون فى وقت سابق أن مساعداتهم الشخصية سيحصلون على أصوات جديدة، فيما تشير بعض التقارير إلى أن شركة أبل تكشف النقاب عن جهاز HomePod يحمل علامة "بيتس" بقيمة 199.99 دولارًا، ومن المنتظر أن ينطلق مؤتمر WWDC فى 4 يونيو المقبل.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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