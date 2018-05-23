سرب المساعد الشخصى الصوتى Siri التابع لشركة Apple معلومات عن حدث WWDC القادم، فوفقًا للمساعد الافتراضى، من المنتظر أن يحصل على صوت جديد تمامًا خلال الفترة المقبلة.



ووفقًا لما نشره موقع TNW الهولندى، هذا يعنى أن شركة أبل ستولى اهتماما كبيرا بمساعدها "سيرى" خلال فعاليات مؤتمر WWDC المقبل، ويمكن للمستخدمين سؤال "سيرى" عن مؤتمر هذا العام، وستجيب بأنها ستحصل على صوت جديد، وعلاوة على ذلك، يقوم المساعد بعرض الأخبار التى تشير إلى جهاز جديد فى شكل سماعات ذكية سيجرى الإعلان عنها خلال WWDC.

وتأتى هذه الخطوة من قبل أبل، بعدما كشفت شركتى جوجل وأمازون فى وقت سابق أن مساعداتهم الشخصية سيحصلون على أصوات جديدة، فيما تشير بعض التقارير إلى أن شركة أبل تكشف النقاب عن جهاز HomePod يحمل علامة "بيتس" بقيمة 199.99 دولارًا، ومن المنتظر أن ينطلق مؤتمر WWDC فى 4 يونيو المقبل.