استحوذت عملاقة التصميم Adobe على منصة إنشاء المتاجر الإلكترونية الشهيرة Magento بصفقة بلغت قيمتها 1.68 مليار دولار، حيث تخطط شركة أدوبى لدمج منصة إدارة المحتوى الخاصة بـMagento مع خدماتها السحابية عبر Experience Cloud التى تضمن مجموعة من خدمات التسويق الإلكترونى مثل الإحصائيات والإعلانات.

ووفقًا لما نشره موقع TNW الأمريكى، تتميز منصة إدارة المحتوى من Magento بأنها مفتوحة المصدر، الأمر الذى يسمح للمطورين تعديلها وفقا لاحتياجاتهم، وهو ما تفعله الكثير من الشركات عبر متاجرها الإلكترونية، فيما يتوقع أن تغير شركة "أدوبي" بعض الاشياء التى تتعلق بطريقة إتاحة Magento للشركات والمطورين.

ومن المنتظر إتمام إجراءات صفقة الاستحواذ خلال الربع الأخير من العام الجارى، وبموجب هذا الاستحواذ فإن Adobe ستصبح قادرة أكثر على منافسة Salesforce التى تمتلك خطة مشابهة للتسويق والمبيعات عبر السحابة الإلكترونية، وذلك بعدما استحوذت على Demand ware بأكثر من 2 مليار دولار.