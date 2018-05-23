استحوذت عملاقة التصميم Adobe على منصة إنشاء المتاجر الإلكترونية الشهيرة Magento بصفقة بلغت قيمتها 1.68 مليار دولار، حيث تخطط شركة أدوبى لدمج منصة إدارة المحتوى الخاصة بـMagento مع خدماتها السحابية عبر Experience Cloud التى تضمن مجموعة من خدمات التسويق الإلكترونى مثل الإحصائيات والإعلانات.
ووفقًا لما نشره موقع TNW الأمريكى، تتميز منصة إدارة المحتوى من Magento بأنها مفتوحة المصدر، الأمر الذى يسمح للمطورين تعديلها وفقا لاحتياجاتهم، وهو ما تفعله الكثير من الشركات عبر متاجرها الإلكترونية، فيما يتوقع أن تغير شركة "أدوبي" بعض الاشياء التى تتعلق بطريقة إتاحة Magento للشركات والمطورين.
ومن المنتظر إتمام إجراءات صفقة الاستحواذ خلال الربع الأخير من العام الجارى، وبموجب هذا الاستحواذ فإن Adobe ستصبح قادرة أكثر على منافسة Salesforce التى تمتلك خطة مشابهة للتسويق والمبيعات عبر السحابة الإلكترونية، وذلك بعدما استحوذت على Demand ware بأكثر من 2 مليار دولار.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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