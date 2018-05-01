هاتف Huawei P20 Pro هو أحدث هاتف ذكي يتم إخضاعه لإختبارات الخدش والحرق والثني من قبل اليوتيوبر الشهير JerryRigEverything. الهاتف الرائد الأحدث من شركة Huawei بدأ بشكل جيد، ولكنه لم ينهي الإختبار على النحو الأفضل.
تعرضت شاشة الهاتف Huawei P20 Pro للخدش في المستوى السادس فقط، وفي المستوى السابع كانت هناك خدوش أكثر عمقًا. وقامت شركة Huawei بحماية شاشة الهاتف Huawei P20 Pro بواقي بلاستيكي للشاشة من الشركة، ولكنها لم تعلن عن وجود طبقة Gorilla Glass من أي نوع فوق الشاشة.
يبدو أن هذه مشكلة لأنه عندما تم ثني الهاتف Huawei P20 Pro تصدع الزجاج الأمامي للجهاز. وجدير بالذكر أن الطبقة الزجاجية الأمامية هي الوحيدة التي تصدعت، في حين ظلت شاشة AMOLED تحتها سليمة. ومع ذلك، يبدو أن التصدع حدث في المستوى السابع حيث تم خدش الشاشة بإستخدام أدوات Mohs.
لذلك، هذه الطبقة الزجاجية قد لا تتصدع لو لم يكن هذا الخدش موجودًا في المقام الأول. من ناحية أخرى، تم إخضاع أكثر من 100 هاتف لهذا الإختبار ومعظمها صمدت دون أن تتعرض لأي تحطم.
في إختبار الحرق، صمدت شاشة AMOLED الخاصة بالهاتف Huawei P20 Pro لمدة 20 ثانية تقريبًا، ولكنها لم تستعد عافيتها بعد ذلك، ولكن من المعروف أن شاشات AMOLED لا تستعيد عافيتها بعد تعرضها للحرق على عكس شاشات LCD.
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