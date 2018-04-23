دائمًا الأشياء الجميلة لا تدوم، وفي عالم الهواتف الذكيّة والتصفّح الآمن هناك خدمات الـVPN الغنيّة عن التعريف، ولعل خدمة أو تطبيق Opera VPN من شركة أوبرا، إحدى أهم هذه الخدمات، والتي تم إطلاقها قبل نحو أقل من عامين سواء على نظام تشغيل أندرويد أو iOS، ولكن الخبر الغير سار للمستخدمين أن أوبرا قد قطعت الطريق واعلنت عن نهاية الخدمة وللأبد.

حيث في تصريح رسمي للشركة قالت فيه سيتم إيقاف تطبيق Opera VPN نهائيًا اعتبارًا من 30 أبريل 2018، أي نهاية الشهر الحالي، حيث كان للتطبيق دور كأي دور لأي خدمة في بي أن موثوق بها، وذلك من خلال إخفاء عنوان IP الحقيقي للمستخدم والسماح بتجاوز جدران الحماية، وعدم وتعقب ملفات تعريف الارتباط ، وحتى تغيير الموقع لإلغاء تأمين المحتوى الجغرافي المحدد والمزيد من الفوائد الأخرى.

كما وأشارت الشركة بأنها تهدف إلى التأكد من الحفاظ على خصوصية عملائها، وحتى بعد إيقاف Opera VPN، وهذا يُشير بشكل رئيسي للمستخدمين الذين كانوا يدفعون لخدمة Opera Gold في الهواتف المحمولة، والتي قدّمت هذه الخدمة أداة تعقب Tracker Blocker، و 10 مناطق إضافية، وسرعات متزايدة، ودعم مخصص للعملاء مقابل 29.99 دولارًا في السنة.

حيث سيكون لهؤلاء المشتركين بالذات خيار الاستبدال باشتراك مجاني لمدة عام واحد في تطبيق SurfEasy’s Ultra VPN وترحيل جميع بياناتهم من Opera إلى SurfEasy، وهي شركة اشترتها Opera في عام 2016، وحتى أولئك الذين ليس لديهم خطة Opera Gold سيحصلون على فرصة للحصول على خصم 80% لخدمة SurfEasy Total VPN.

أما فيما يتعلق بالتسعير، فإن خطة SurfEasy’s Ultra مسعرة حاليًا بـ 6.49 دولار شهريًا ، أما خطة Total فهي 3.99 دولار شهريًا، وهذه ترقية مجانية لمستخدمي Opera Gold، كما يوفر SurfEasy Ultra الاستخدام غير المحدود إلى ما يصل خمسة أجهزة، والوصول إلى 28 منطقة مع سياسة صارمة لعدم التدخل.

أخيرًا قرار أوبرا بإغلاق تطبيقها VPN يأتي بعد بضعة أشهر من قيامها بقتل تطبيقها الآخر والمُوفّر للبيانات Opera Max، ومرة أخرى لم تتجرأ الشركة عن توضيح السبب الحقيقي وراء إغلاق كلا التطبقين.