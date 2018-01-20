باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعى يتنبأ بموعد الوفاة بنسبة 90%

طور الباحثون نظام الذكاء اصطناعى ثورى جديد، عبارة عن خوارزمية تستخدم التعلم العميق deep-learning لتتنبأ بوعد موت مرضى المستشفيات بدقة تصل نسبتها إلى 90٪، وعلى الرغم من أن فكرة التنبؤ بموت شخص أمر مقلق، إلا أن الباحثين من جامعة ستانفورد جعلوا من الممكن تحقيق ذلك فى سبيل قضية نبيلة، وهذا من أجل توفير الرعاية المناسبة فى نهاية العمر لمرضى المستشفيات.

وذكر موقع ibtimes البريطانى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض طرفية فى حاجة ماسة إلى الرعاية فى نهاية العمر، بالإضافة إلى العلاجات المتخصصة التى تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، وحمايتهم من أعراض الإجهاد، ومن أجل إدارة الأمر بشكل صحيح، أول شيء الأطباء بحاجة إلى معرفة هو كم من الوقت قد يعيش المريض.

وهذا هو السبب الذى دفع باحثى الذكاء الاصطناعى لشرح مجموعة من النتائج التى ستترتب على تدريب خوارزمية التعلم العميق لمعرفة أى المرضى الذين هم أكثر عرضة للوفاة فى المستقبل القريب.

واستفاد الباحثون من السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى مثل التشخيص والإجراءات والمسح الضوئى والأدوية لحوالى 160 ألف مريض بالغ وطفل من مستشفى ستانفورد ولوسيل باكارد للأطفال.

وتوقع النظام بشكل صحيح الوفيات فى 90٪ من الحالات، و95٪ من أولئك الذين لديهم فرص أقل للوفاة، وفقا للنظام، عاشوا فعلا أطول من الفترة المذكورة، حيث كان النظام جيدا بشكل لا يصدق فى المدى التجريبى ويأمل الباحثون استخدامه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.