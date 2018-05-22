تويتر تعلن إيقاف تطبيقها على إكس بوكس وتلفاز أندرويد

أعلنت تويتر عن إيقاف تطبيقها الرسمي على مجموعة من المنصات مثل جهاز اللعب والترفيه إكس بوكس ومنصة تلفاز أندرويد وجهاز Roku.
وطالما كان مستخدمي تويتر الذين لديهم إكس بوكس يشتكون من أن التطبيق لا يسمح لهم بالتغريد من خلاله ما دفعهم لتقييمه بمستوى منخفض جعل ترتيبه نجمة ونصف من أصل خمسة نجوم، وبشكل عام كان التطبيق يسمح بقراءة محتوى تغريدات نشرها آخرون حتى بدون الحاجة لتسجيل الدخول إلى حسابك.
من الواضح أن تويتر نفسها لم تستثمر جهداً كافياً لتطوير تطبيقها على إكس بوكس وتفعيله بقوة، ونفس الأمر يسري مع روكو وتلفاز أندرويد. لذا من الأفضل فعلاً إيقاف التطبيق رسمياً والتوجه أكثر لدعم المنصات الأهم.
ويشار إلى أن تويتر سحبت تطبيقها الرسمي لحواسب الماك أيضاً فبراير الماضي.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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