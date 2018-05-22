تويتر تعلن إيقاف تطبيقها على إكس بوكس وتلفاز أندرويد

أعلنت تويتر عن إيقاف تطبيقها الرسمي على مجموعة من المنصات مثل جهاز اللعب والترفيه إكس بوكس ومنصة تلفاز أندرويد وجهاز Roku.

وطالما كان مستخدمي تويتر الذين لديهم إكس بوكس يشتكون من أن التطبيق لا يسمح لهم بالتغريد من خلاله ما دفعهم لتقييمه بمستوى منخفض جعل ترتيبه نجمة ونصف من أصل خمسة نجوم، وبشكل عام كان التطبيق يسمح بقراءة محتوى تغريدات نشرها آخرون حتى بدون الحاجة لتسجيل الدخول إلى حسابك.

من الواضح أن تويتر نفسها لم تستثمر جهداً كافياً لتطوير تطبيقها على إكس بوكس وتفعيله بقوة، ونفس الأمر يسري مع روكو وتلفاز أندرويد. لذا من الأفضل فعلاً إيقاف التطبيق رسمياً والتوجه أكثر لدعم المنصات الأهم.

ويشار إلى أن تويتر سحبت تطبيقها الرسمي لحواسب الماك أيضاً فبراير الماضي.