21% من الفرنسيين يلجأون للإنترنت عند التعرض لمشكلة صحية

أشار استطلاع رأى أجراه مسئولون فى شركة الاتصالات الفرنسية "أورنج" أن 21% من الفرنسيين يلجأون إلى الإنترنت للاستشارة الطبية أو الحصول على معلومه تفيدهم فى علاج المشاكل الصحية البسيطة لهم ولأطفالهم الصغار.

وأوضح الاستطلاع أن ثلثى الفرنسيين يدخلون على المواقع المهتمة بالصحة أو المؤتمرات الطبية المتخصصة على الأقل مرة فى الشهر للحصول على الإجابة الذين هم فى حاجة إليها لعلاج أى عارض مرضى طارئ وقبل الذهاب إلى الطبيب المختص.