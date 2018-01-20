21% من الفرنسيين يلجأون للإنترنت عند التعرض لمشكلة صحية

أشار استطلاع رأى أجراه مسئولون فى شركة الاتصالات الفرنسية "أورنج" أن 21% من الفرنسيين يلجأون إلى الإنترنت للاستشارة الطبية أو الحصول على معلومه تفيدهم فى علاج المشاكل الصحية البسيطة لهم ولأطفالهم الصغار.
وأوضح الاستطلاع أن ثلثى الفرنسيين يدخلون على المواقع المهتمة بالصحة أو المؤتمرات الطبية المتخصصة على الأقل مرة فى الشهر للحصول على الإجابة الذين هم فى حاجة إليها لعلاج أى عارض مرضى طارئ وقبل الذهاب إلى الطبيب المختص.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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