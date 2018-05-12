وفقا للتقارير المختلفة التي وردتنا في الأشهر القليلة الماضية، فيبدو أن شركة آبل تعمل على مجموعة من العروض والتي تشمل الأفلام الوثائقية والمسلسلات التلفزيونية والكوميديا والدراما، وما إلى ذلك من الأصناف الأخرى. ومع ذلك، فإن السؤال الكبير الذي يطرحه الكثيرون هو على أي منصة ستقوم آبل بتوفير هذا المحتوى الذي تعمل على إنتاجه حاليا للمستخدمين؟

تبين أنه قد تقوم بذلك من خلال تطبيق Apple TV، أو بشكل جزئي على الأقل. هذا وفقا لتقرير من موقع Bloomberg والذي أخبره بعض المصادر بأن شركة آبل تخطط لإستخدام تطبيق Apple TV لبيع الإشتراكات في خدمات فيديو معينة. في الحقيقة، هذا يبدو منطقيًا بالنظر إلى حقيقة أن تطبيق Apple TV متوفر على أجهزة Apple TV و iPhone و iPad، مما يعني أنه متاح على جميع منصات آبل، بإستثناء منصة MacOS.

هذا يبدو منطقيا أكثر بالمقارنة مع إستخدام خدمة Apple Music والتي قد لا يفكر فيها المستخدمين إذا كانوا يرغبون في مشاهدة العروض التلفزيونية. في الوقت الراهن، يقوم تطبيق Apple TV أساسا بعرض المحتوى من خدمات البث المختلفة في تطبيق واحد، مما يجعله ملائم أكثر للمستخدمين لأنه يغنيهم عن التنقل بين الخدمات المختلفة والإكتفاء بإستخادم تطبيق واحد.

من غير المفاجئ أن نسمع بأن شركة آبل رفضت التعليق على الشائعات، ولكن كما قلنا، كان الكثيرون يبدون فضولهم بشأن الكيفية التي تخطط بها شركة آبل لتوفير عروضها للمستخدمين، وحتى الآن يبدو أن هذه هي الطريقة الأكثر منطقية، ولكن ربما ينبغي التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.