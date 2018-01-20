انستغرام يختبر ميزة جديدة تخبرك بآخر مرة استخدم فيها أصدقاؤك التطبيق

كشف تقرير جديد أن شبكة فيس بوك تعمل حاليا على توفير ميزة "آخر ظهور" أو "آخر تفاعل" على منصة انستجرام المملوكة لها، حيث من المنتظر أن تعمل هذه الميزة فى الرسائل الخاصة مع الأصدقاء الذين سبق للمستخدم التواصل معهم، حيث تظهر عبارة تكشف عن الزمن الذى أجرى فيه الشخص آخر تفاعل.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فيمكن للمستخدمين إيقاف هذه الميزة، وبالتالى لن يتمكن الأصدقاء من معرفة آخر نشاط لهم تماما مثل واتس آب، مع ملاحظة أن فى هذه الحالة لن يتمكن المستخدم أيضا من معرفة متى قام أصدقائه بآخر تفاعل على انستجرام.

وفيما يتعلق بإيقاف الميزة، فيمكن ذلك من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، وإزالة خيار التفعيل بجوار كلمة Show Activity Status، وعلى ما يبدو أن انستجرام ترغب فى تركيز الميزة لمن يتواصلون مع بعضهم البعض عبر الرسائل الخاصة بشكل خاص، وليس لكافة المتواجدين على التطبيق حاليا، أما فيما يتعلق بالميزة نفسها، فهى تظهر متى قام الشخص بأخر تفاعل سواء كان نشر صور جديدة أو التعليق على صور الأصدقاء أو الإعجاب بها، أى أنها تظهر أخر تفاعل للشخص وليس أخر تواجد له على انستجرام.