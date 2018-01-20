انستغرام يختبر ميزة جديدة تخبرك بآخر مرة استخدم فيها أصدقاؤك التطبيق

كشف تقرير جديد أن شبكة فيس بوك تعمل حاليا على توفير ميزة "آخر ظهور" أو "آخر تفاعل" على منصة انستجرام المملوكة لها، حيث من المنتظر أن تعمل هذه الميزة فى الرسائل الخاصة مع الأصدقاء الذين سبق للمستخدم التواصل معهم، حيث تظهر عبارة تكشف عن الزمن الذى أجرى فيه الشخص آخر تفاعل.
ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فيمكن للمستخدمين إيقاف هذه الميزة، وبالتالى لن يتمكن الأصدقاء من معرفة آخر نشاط لهم تماما مثل واتس آب، مع ملاحظة أن فى هذه الحالة لن يتمكن المستخدم أيضا من معرفة متى قام أصدقائه بآخر تفاعل على انستجرام.
وفيما يتعلق بإيقاف الميزة، فيمكن ذلك من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، وإزالة خيار التفعيل بجوار كلمة Show Activity Status، وعلى ما يبدو أن انستجرام ترغب فى تركيز الميزة لمن يتواصلون مع بعضهم البعض عبر الرسائل الخاصة بشكل خاص، وليس لكافة المتواجدين على التطبيق حاليا، أما فيما يتعلق بالميزة نفسها، فهى تظهر متى قام الشخص بأخر تفاعل سواء كان نشر صور جديدة أو التعليق على صور الأصدقاء أو الإعجاب بها، أى أنها تظهر أخر تفاعل للشخص وليس أخر تواجد له على انستجرام.
GMT 07:29 2017 الإثنين ,28 آب / أغسطسعطل مفاجئ يصيب "فيسبوك" و"انستغرام" ومستخدمون يشتكون عبر "تويتر"
GMT 23:14 2017 الخميس ,17 آب / أغسطستطبيق "انستغرام" يتيح لمستخدميه الرد على التعليقات
GMT 00:22 2017 الأحد ,21 أيار / مايوفيس بوك تختبر ميزة مركز التنبيهات الموحد
GMT 07:41 2017 السبت ,11 آذار/ مارس"انستغرام" يسرق المزيد من المزايا من "سناب شات"
GMT 22:25 2016 الإثنين ,07 تشرين الثاني / نوفمبر"واتس اب" تنوي إضافة إحدى مزايا "سناب شات" إلى تطبيقها
حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
أرسل تعليقك