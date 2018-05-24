كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي lite p20

منذ أسابيع قليلة أعلنت شركة هواوى العالمية عن إطلاق هاتفها Lite P20، الذى يتميز بأداء قوى، فهو أول هاتف اقتصادي يأتي مزود بميزة الـNotch التي تعد تقنية العصر المزودة في شاشة الهواتف الذكية.

وهذه التقنية تتمثل في حواف أقل لعرض محتوي أكثر، والتي ارتفعت وتيرة قبولها بين المستهلكين لدرجة أصبح فيها بمثابة التوجه الرئيسي في قطاع الهواتف الذكية."

يتمتع الهاتف بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة FullView 2.0 التي تتميز بها هواوي، ويعتبر التصميم الثوري لـ Noth أوضح مثال عن مدى اهتمام الشركة بأدق التفاصيل.

يمتاز الهاتف بهيكل نحيف وصغير الحجم مع شاشة عالية الوضوح قياس 5.84 بوصة بنسبة العرض إلى الارتفاع 19:9، لتعزيز إمكانية استخدامه في اليد.

كما يتميز هاتف هواوي P20 Lite بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات، بدقة 16 ميجابيكسل و2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية تتمتع بمزايا التصوير الاحترافي بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، ومزودة بمؤثرات تصويرية متطورة مثل خاصية Light Fusion، التي تعمل على التكيف المثالي مع الإضاءة الضعيفة لتحسين جودة وسطوع صور السيلفي، وايضاً لإضافة طابع الجمال لصور البورتريه.

كما يقدم الهاتف تجربة تصويرية استثنائية كونه مزوّداً بخوارزميات الجمال الطبيعي التي تعزز الجمال الطبيعي وتزيل الشوائب والعيوب من الوجه.

فالهاتف يوفر خاصية محسّنة للتعرف على الوجوه لالتقاط تفاصيل الوجه بدقة (لون البشرة وملمسها وتفاصيل الوجه) ومن ثم تعديلها لإضفاء طابعاً طبيعياً على الصور في كافة ظروف الإضاءة.

علاوة على ذلك، يقدم الهاتف نمط التشغيل بتقنية الأبعاد الثلاثية الذي يعتمد 96 نقطة تمييز وتعرّف على الوجه لضبط مستوى الإضاءة وتحسين معالم الوجه.

كما يتميز الهاتف بتقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه، ووضع التجميل ووضع الصورة الشخصية، إلى جانب التقاط الصورة تلقائياً بإشارة من اليد.

وإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرا الأمامية لهاتف هواوي P20 Lite تنتقل بصور السيلفي إلى مستوى آخر من الروعة بفضل مجموعة متنوعة من الخوارزميات الذكية.

كما يوفر الهاتف تجربة استخدام مرموقة من خلال معالج كيرين 659 ثماني النوى بسرعة قصوى 2.4 جيجاهرتز مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، بالإضافة الي بطارية ذكية بحجم 3000 ميلي أمبير مزودة بالإصدار السادس من خاصية توفير الطاقة التي تعمل علي تحسين وإطالة عمر البطارية.