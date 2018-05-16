أعلنت شركة سناب مؤخرًا عن نيتها إعادة تصميم شكل تطبيق سناب شات ليتناسب مع طلبات المستخدمين، وهو ما ظهر حالياً بوصول التحديث الأخير.

كانت سناب شات قد أعادت تصميم تطبيقها بشكل كامل نهاية العام الماضي، لكنها واجهت ردود فعل صاخبة من الجمهور الذي طالب بعودة التصميم القديم للتطبيق، وهو ما جعل الشركة تعمل على إعادة تصميم التصميم الذي أطلقته وقتها تماشياً مع طلبات الجمهور.

وبحسب الشركة، فإن التحديث الأخير لمستخدمي آي أو اس حمل معه الشكل الجديد للتطبيق، ولكنها على الجانب الأخر لم تتحدث عن أي تفاصيل بخصوص تحديث التطبيق على آندرويد.

التصميم الجديد بالطبع سيكون مشابهاً لتصميم التطبيق القديم، حيث سيكون المحتوى منفصل عن بعض بين القصص والاعلانات والخدمات التي يشترك بها المستخدم.