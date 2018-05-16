أعلنت شركة سناب مؤخرًا عن نيتها إعادة تصميم شكل تطبيق سناب شات ليتناسب مع طلبات المستخدمين، وهو ما ظهر حالياً بوصول التحديث الأخير.
كانت سناب شات قد أعادت تصميم تطبيقها بشكل كامل نهاية العام الماضي، لكنها واجهت ردود فعل صاخبة من الجمهور الذي طالب بعودة التصميم القديم للتطبيق، وهو ما جعل الشركة تعمل على إعادة تصميم التصميم الذي أطلقته وقتها تماشياً مع طلبات الجمهور.
وبحسب الشركة، فإن التحديث الأخير لمستخدمي آي أو اس حمل معه الشكل الجديد للتطبيق، ولكنها على الجانب الأخر لم تتحدث عن أي تفاصيل بخصوص تحديث التطبيق على آندرويد.
التصميم الجديد بالطبع سيكون مشابهاً لتصميم التطبيق القديم، حيث سيكون المحتوى منفصل عن بعض بين القصص والاعلانات والخدمات التي يشترك بها المستخدم.
GMT 23:01 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايو"فيسبوك" أوقفت 200 تطبيق يسيء استخدام بيانات المستخدمين
GMT 22:34 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوتعرف على كاميرا باناسوينك "Lumix TS7 / FT7" المقاومة للماء الجديدة
GMT 22:26 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايولينوفو تشوقنا لهاتف جديد بشاشة كاملة بلا حواف
GMT 22:23 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوأونور تطلق هاتفين جديدين بسعر اقتصادي ومزايا التعرف على الوجه
GMT 20:40 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوأفضل 5 تطبيقات لشهر رمضان المبارك 2018
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
أرسل تعليقك