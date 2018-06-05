على غير المتوقع بالنسبة لنظام iOS 12 والتطبيق الخاص بالسيارات CarPlay، أعلنت شركة آبل عن بدء دعم تطبيقات الطرف الثالث على نظام التشغيل للحصول على تجربة أفضل للمستخدمين.

وقالت الشركة إن نظام iOS سيبدأ دعم تطبيقات الطرف الثالث وخاصة تطبيقات الخرائط؛ مثل خرائط قوقل، وهو الأمر الذي يعتبر إيجابي جداً للكثير من المستخدمين حول العالم، وذلك بسبب تميز خرائط قوقل عن غيرها من تطبيقات الملاحة الأخرى.

كانت آبل متشددة في استخدام تطبيق الخرائط الخاص بها Maps على منصة CarPlay الخاصة بالسيارات، إلا أنها قررت تغيير رأيها بعد طول انتظار وإتاحة الفرصة لتطبيقات الطرف الثالث من العمل على المنصة، مما يتيح للمستخدمين خيارات أكبر في تحديد دقة الاتجاهات والاستفادة من المزايا التي تقدمها التطبيقات الأخرى؛ مثل حالة الطقس وحالة الزحام وإغلاق الطرق وغيرها.