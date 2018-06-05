على غير المتوقع بالنسبة لنظام iOS 12 والتطبيق الخاص بالسيارات CarPlay، أعلنت شركة آبل عن بدء دعم تطبيقات الطرف الثالث على نظام التشغيل للحصول على تجربة أفضل للمستخدمين.
وقالت الشركة إن نظام iOS سيبدأ دعم تطبيقات الطرف الثالث وخاصة تطبيقات الخرائط؛ مثل خرائط قوقل، وهو الأمر الذي يعتبر إيجابي جداً للكثير من المستخدمين حول العالم، وذلك بسبب تميز خرائط قوقل عن غيرها من تطبيقات الملاحة الأخرى.
كانت آبل متشددة في استخدام تطبيق الخرائط الخاص بها Maps على منصة CarPlay الخاصة بالسيارات، إلا أنها قررت تغيير رأيها بعد طول انتظار وإتاحة الفرصة لتطبيقات الطرف الثالث من العمل على المنصة، مما يتيح للمستخدمين خيارات أكبر في تحديد دقة الاتجاهات والاستفادة من المزايا التي تقدمها التطبيقات الأخرى؛ مثل حالة الطقس وحالة الزحام وإغلاق الطرق وغيرها.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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