يعمل مركز البحث والتطوير الخاص بأمازون على جهاز جديد وفريد من نوعه وهو روبوت منزلي مدعّم بالمساعد الصوتي اليكسا.
المشروع يجري تطويره في مركز Lab126 المسؤول عن تطوير العتاد وأجهزة سامسونج المختلفة مثل إيكو وكيندل وحتى هاتف فايرفون.
مازالت المعلومات شحيحة عن الروبوت وما هي المهام التي يمكنه القيام بها، لكن يمكن اعتباره بمثابة اليكسا متحرك بحيث يتتبع المستخدم ضمن المنزل إلى الغرف البعيدة ليكون قريباً لاستماع الأوامر الصوتية وتنفيذها.
ويملك الروبوت كاميرات للرؤية الحاسوبية ونظام لمعالجة الصورة ومسح المحيط وبعد أن يصبح النموذج الأولي جاهزاً ستوفره أمازون لبعض الموظفين لاختباره في منازلهم قبل أن تتيحه للاختبار لعموم الناس بداية العام المقبل.
الجدير بالذكر أن شركة إل جي استعرضت روبوت يدعى Cloi في معرض CES الأخير لكنه فشل في أداء المهام أثناء عرضه، وكذلك سوني استعرضت إصدار جديد من الروبوت الكلب Aibo الذي يمكن اعتباره روبوت للتسلية فقط حيث يقوم بالنباح ويلعب كرة القدم ويباع بسعر 1800 دولار.
مع شحّ التفاصيل والمعلومات، يمكن أن نتوقع أن هذا ليس روبوتاً بمعنى الجهاز المساعد في أداء المهام المنزلية كغسل الأراضي والتنظيف وغيرها، بقدر ما هو جهاز يسهل التواصل مع المساعد الرقمي اليكسا.
GMT 22:41 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانتطبيق "Opera VPN" لحماية خصوصية المستخدم في طريقه للإغلاق نهائيًا
GMT 22:40 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانNubia تطلق هاتفها الذكي "Red Magic" لعشاق ألعاب الفيديو
GMT 22:31 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانAmazon تطور روبوت منزلي يتنقل بين الغرف
GMT 22:27 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانون بلس تعلن أن هاتف "OnePlus 6" سيأتي بتصميم زجاجي
GMT 22:25 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانشركة Capcom توقف لعبتها "Puzzle Fighter"
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
أرسل تعليقك