يعمل مركز البحث والتطوير الخاص بأمازون على جهاز جديد وفريد من نوعه وهو روبوت منزلي مدعّم بالمساعد الصوتي اليكسا.

المشروع يجري تطويره في مركز Lab126 المسؤول عن تطوير العتاد وأجهزة سامسونج المختلفة مثل إيكو وكيندل وحتى هاتف فايرفون.

مازالت المعلومات شحيحة عن الروبوت وما هي المهام التي يمكنه القيام بها، لكن يمكن اعتباره بمثابة اليكسا متحرك بحيث يتتبع المستخدم ضمن المنزل إلى الغرف البعيدة ليكون قريباً لاستماع الأوامر الصوتية وتنفيذها.

ويملك الروبوت كاميرات للرؤية الحاسوبية ونظام لمعالجة الصورة ومسح المحيط وبعد أن يصبح النموذج الأولي جاهزاً ستوفره أمازون لبعض الموظفين لاختباره في منازلهم قبل أن تتيحه للاختبار لعموم الناس بداية العام المقبل.

الجدير بالذكر أن شركة إل جي استعرضت روبوت يدعى Cloi في معرض CES الأخير لكنه فشل في أداء المهام أثناء عرضه، وكذلك سوني استعرضت إصدار جديد من الروبوت الكلب Aibo الذي يمكن اعتباره روبوت للتسلية فقط حيث يقوم بالنباح ويلعب كرة القدم ويباع بسعر 1800 دولار.

مع شحّ التفاصيل والمعلومات، يمكن أن نتوقع أن هذا ليس روبوتاً بمعنى الجهاز المساعد في أداء المهام المنزلية كغسل الأراضي والتنظيف وغيرها، بقدر ما هو جهاز يسهل التواصل مع المساعد الرقمي اليكسا.