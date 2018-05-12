بلاكبيري ستطلق النسخة التجريبية من bbm desktop

أخيراً قررت بلاكبيري إطلاق النسخة التجريبية الأولى من موقع BBM Desktop والذي سيكون مخصصاً لمستخدمين تطبيق المراسلة الشهير bbm ويمكنهم من التواصل عبر الكمبيوتر من خلال هذا الموقع.
الخطوة متأخرة في الحقيقة وتأتي بعد عزوف الكثير من الناس عن المشاركة في التطبيق والاتجاه لبدائل أخرى مثل واتساب وتيليغرام وغيرها ولكن على الاقل سيكون هذا الخيار موجوداً لمستخدمين التطبيق على أندرويد فقط.
طريقة تسجيل الدخول شبيهة بما هو موجود على واتساب حيث سيكون هناك كود تقوم بمسحة من داخل التطبيق في هاتفك لتبدأ في مواصلة الدردشة على الكمبيوتر ومتابعة جهات الاتصالات والبحث عنهم أيضاً ستتمكن من خلال الكمبيوتر متابعة القنوات ومشاهدة رسائل البث والتواصل مع المجموعات وماإلى ذلك.
بحسب المصدر التحديث سيبدأ في الوصول خلال اليومين القادمين ولكن لن تتاح ميزة BBM Desktop إلا لبعض المستخدمين لاستكمال الاختبار قبل أن تتاح الميزة للجميع مستقبلاً.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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