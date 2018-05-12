بلاكبيري ستطلق النسخة التجريبية من bbm desktop

أخيراً قررت بلاكبيري إطلاق النسخة التجريبية الأولى من موقع BBM Desktop والذي سيكون مخصصاً لمستخدمين تطبيق المراسلة الشهير bbm ويمكنهم من التواصل عبر الكمبيوتر من خلال هذا الموقع.

الخطوة متأخرة في الحقيقة وتأتي بعد عزوف الكثير من الناس عن المشاركة في التطبيق والاتجاه لبدائل أخرى مثل واتساب وتيليغرام وغيرها ولكن على الاقل سيكون هذا الخيار موجوداً لمستخدمين التطبيق على أندرويد فقط.

طريقة تسجيل الدخول شبيهة بما هو موجود على واتساب حيث سيكون هناك كود تقوم بمسحة من داخل التطبيق في هاتفك لتبدأ في مواصلة الدردشة على الكمبيوتر ومتابعة جهات الاتصالات والبحث عنهم أيضاً ستتمكن من خلال الكمبيوتر متابعة القنوات ومشاهدة رسائل البث والتواصل مع المجموعات وماإلى ذلك.

بحسب المصدر التحديث سيبدأ في الوصول خلال اليومين القادمين ولكن لن تتاح ميزة BBM Desktop إلا لبعض المستخدمين لاستكمال الاختبار قبل أن تتاح الميزة للجميع مستقبلاً.