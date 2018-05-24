كشفت شركة سامسونج عن 5 أجهزة جديدة دفعة واحدة، وفي السطور التالية نوضح لكم مواصفات كل واحد بالتفصيل:-

سامسونج جالاكسي إس لايت، الذي يعتبر نسخة مبسّطة من جالاكسي إس 8، ويأتي بشاشة مقاسها 5.8 بوصة، مع معالج سنابدراجون 660 وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا وذاكرة داخلية 64 جيجا.

ويتميز الجهاز أيضا بهيكل أنيق من الزجاج مقاوم للماء والغبار، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وأمامية 8 ميجا، مع بطارية 3000 مللي أمبير.

كما يأتي مع قارئ بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية، وميزة قارئ قزحية العين. ويبلغ السعر التقريبي للهاتف نحو 10400 جنيه مصري.

سامسونج جالاكسي A6، ويأتي بشاشة سوبر أموليد مقاسها 5.6 بوصة، مع معالج اكسينوس 7 وذاكرة رام 4 جيجا ونسختين من ذاكرة التخزين الداخلية 32 جيجا و64 جيجا.

الكاميرا الخلفية 16 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 16 ميجا بكسل أيضا. ويعمل نظام تشغيل أندرويد أوريو كما يأتي بتصميم معدني مع بطارية بقدرة 3000 مللي أمبير.

A6 بلس، الذي يأتي بشاشة سوبر أموليد مقاسها 6 بوصات مع معالج سنابدراجون 450 وذاكرة رام 4 جيجا وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا.

يتضمن الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا + 5 ميجا، وأمامية بدقة 24 ميجا. كما يأتي الهاتف بتصميم معدني مع بطارية 3500 مللي أمبير، ويقدر سعره التقريبي بنحو 8 آلاف جنيه.

سامسونج J6 بشاشة مقاسها 5.6 بوصة سوبر أموليد ومعالج اكسينوس 7 ونسختين من الرام وذاكرة التخزين، الأولى 3 جيجا رام و32 جيجا تخزين، والثانية 4 جيجا رام و64 جيجا تخزين.

ويتضمن كاميرا خلفية 13 ميجا وأمامية 8 ميجا، مع بطارية 3000 مللي أمبير|، لكن هذا الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد أوريو يمتلك تصميما من البلاستيك على عكس الهواتف السابقة، ويبدأ سعره من 4 آلاف جنيه تقريبا.



هاتف J8 يأتي بنفس مزايا هاتف A6 بلس باستثناء التصميم والهيكل الذي يأتي من البلاستيك في هذا الهاتف، على خلاف الهيكل المعدني في A6 بلس، ويتوقع أن يكون سعره نحو 5500 جنيه.