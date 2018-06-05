في حالة سئمت من استخدام تطبيق "سناب شات"، نقدم إليك طريقة لحذف حسابك نهائيا من التطبيق فقط اتبع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: قم بتسجيل الدخول من خلال هذا الرابط - https:support.snapchat.comdelete-account

الخطوة الثانية: أدخل اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور، ضع علامة "صح" في المربع، لتأكيد أنك لست روبوت وانقر على زر فتح.

الخطوة الثالثة: أعد إدخال كلمة المرور في الصفحة التالية، ثم انقر على زر حذف حسابي.