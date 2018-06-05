في حالة سئمت من استخدام تطبيق "سناب شات"، نقدم إليك طريقة لحذف حسابك نهائيا من التطبيق فقط اتبع الخطوات الآتية:
الخطوة الأولى: قم بتسجيل الدخول من خلال هذا الرابط - https:support.snapchat.comdelete-account
الخطوة الثانية: أدخل اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور، ضع علامة "صح" في المربع، لتأكيد أنك لست روبوت وانقر على زر فتح.
الخطوة الثالثة: أعد إدخال كلمة المرور في الصفحة التالية، ثم انقر على زر حذف حسابي.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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