جوجل تطلق خدمة جديدة للكشف عن كلمات المرور المخترقة

قدمت جوجل خدمة جديدة مجانية يطلق عليها "PassProtect" تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا تم تسريب كلمات المرور الخاصة بهم وتعرضت للاختراق أم لا، وطورتها شركة "Okta"

والخدمة متوفرة عبر متصفح جوجلكروم، ويأمل مطوريها بإطلاقها عبر متصفح فايرفوكس، بعد تنزيل "PassProtect" من جوجل كروم، يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى أحد مواقع الويب، وعند كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على زر الدخول، يتم التحقق من البيانات وتظهر نافذة على الشاشة تبلغ المستخدم ما إذا تم العثور على أى اختراق أو أن كلمة المرور آمنة.

وقامت الشركة بإصدار رمز الأمان للمطورين حتى يتمكنوا من تثبيت "PassProtect" على مواقع الويب، وتأمل الشركة فى أن تستخدم مواقع الويب الشهيرة رمز الأمان لتثبيته مباشرة على المواقع على الإنترنت، ما قد يسهل اكتشاف أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم المخترقة.

وتقوم الأداة الجديدة بالتحقق مما إذا كانت كلمة مرور المستخدم قد تم تسريبها من خلال قاعدة بيانات "Have I Been Pwned؟"، وهي خدمة مجانية تتيح التحقق مما إذا كان المتسللون قد حصلوا على بيانات الحسابات أو تم تسريبها أو اختراق البيانات، وقد سجلت هذه الخدمة حتى الآن حوالى نصف مليار كلمة مرور غير آمنة تم اختراقها.