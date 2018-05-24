جوجل تطلق خدمة جديدة للكشف عن كلمات المرور المخترقة

قدمت جوجل خدمة جديدة مجانية يطلق عليها "PassProtect" تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا تم تسريب كلمات المرور الخاصة بهم وتعرضت للاختراق أم لا، وطورتها شركة "Okta"
والخدمة متوفرة عبر متصفح جوجلكروم، ويأمل مطوريها بإطلاقها عبر متصفح فايرفوكس، بعد تنزيل "PassProtect" من جوجل كروم، يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى أحد مواقع الويب، وعند كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على زر الدخول، يتم التحقق من البيانات وتظهر نافذة على الشاشة تبلغ المستخدم ما إذا تم العثور على أى اختراق أو أن كلمة المرور آمنة.
وقامت الشركة بإصدار رمز الأمان للمطورين حتى يتمكنوا من تثبيت "PassProtect" على مواقع الويب، وتأمل الشركة فى أن تستخدم مواقع الويب الشهيرة رمز الأمان لتثبيته مباشرة على المواقع على الإنترنت، ما قد يسهل اكتشاف أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم المخترقة.
وتقوم الأداة الجديدة بالتحقق مما إذا كانت كلمة مرور المستخدم قد تم تسريبها من خلال قاعدة بيانات "Have I Been Pwned؟"، وهي خدمة مجانية تتيح التحقق مما إذا كان المتسللون قد حصلوا على بيانات الحسابات أو تم تسريبها أو اختراق البيانات، وقد سجلت هذه الخدمة حتى الآن حوالى نصف مليار كلمة مرور غير آمنة تم اختراقها.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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