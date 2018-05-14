إطلاق سماعة xperia ear duo للاستماع المزدوج في السعودية

أعلنت شركة سوني عن إطلاقها لسماعة Xperia Ear Duo ذات تقنية الاستماع المزدوج في عدة متاجر في المملكة العربية السعودية.
وتتمتع سماعة سوني المزدوجة بتقنية تؤهلها لتقديم الموسيقى وعرض الملفات الصوتية عبر إحدى السماعتين، فيما يستطيع المستخدم في نفس الوقت إجراء المكالمات والمحادثات المختلفة عبر السماعة الأخرى، وهو ما يعني قيام السماعة بوظيفتين في نفس الوقت، ما يعني أن المستخدم سيحصل على تجربة ممتعة دون الحاجة للتبديل أو إيقاف الأصوات الأخرى.
وطورت الشركة اليابانية تقنية الاستماع المزدوج في سماعتها Xperia Ear Duo بشكل يُسهل على المستخدم القيام بعدة عمليات معًا، وهو ما يجعل سعر الساعة يصل إلى 1099 ريالاً سعوديًّا.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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