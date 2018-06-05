كشفت شركة آبل عن العديد من التحديثات الخاصة بنظام تشغيلها iOS 12 القادم بالإضافة للعديد من التحديثات لتطبيقاتها المختلفة، ومن بين هذه التحديثات كان لتطبيق FaceTime جزاءً هاماً منها.

وقالت آبل إن تطبيق المراسلة سيبدأ دعم المكالمات الجماعية ولكن على مستوى أعلى بكثير من أي تطبيق أخر، حيث أن التطبيق سيدعم حتى 32 متصل خلال مكالمة واحدة، وهو الأمر الذي يعتبر هائلاً مقارنة مع أي تطبيقات المراسلة على أي منصة.

كان تطبيق Houseparty أو Meerkat سابقاً هو أكثر التطبيقات دعماً لعدد الأشخاص في مكالمة جماعية واحدة، حيث كان يدعم 8 أشخاص في وقتٍ واحد، لكن مع تحديث آبل الجديد فإن FaceTime سيوفر 4 أضعاف السعة القياسية السابقة.