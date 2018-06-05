كشفت شركة آبل عن العديد من التحديثات الخاصة بنظام تشغيلها iOS 12 القادم بالإضافة للعديد من التحديثات لتطبيقاتها المختلفة، ومن بين هذه التحديثات كان لتطبيق FaceTime جزاءً هاماً منها.
وقالت آبل إن تطبيق المراسلة سيبدأ دعم المكالمات الجماعية ولكن على مستوى أعلى بكثير من أي تطبيق أخر، حيث أن التطبيق سيدعم حتى 32 متصل خلال مكالمة واحدة، وهو الأمر الذي يعتبر هائلاً مقارنة مع أي تطبيقات المراسلة على أي منصة.
كان تطبيق Houseparty أو Meerkat سابقاً هو أكثر التطبيقات دعماً لعدد الأشخاص في مكالمة جماعية واحدة، حيث كان يدعم 8 أشخاص في وقتٍ واحد، لكن مع تحديث آبل الجديد فإن FaceTime سيوفر 4 أضعاف السعة القياسية السابقة.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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