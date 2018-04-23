amazon تطور روبوت منزلي يتنقل بين الغرف

طورت شركة "أمازون" الأمريكية أول روبوت منزلي يتنقل بين الغرف تابع لها، ويحمل المشروع اسم Vesta، ويجرى تطويره من قبل مختبرات Lab126 التابع لشركة أمازون، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

ووفقًا لتقرير لوكالة "بلومبيرج"، يقول إنه سيكون مساعد شخصي منزلي يعتمد على أليكسا، والذي يمكنه التنقل بين الغرف للاستجابة للأوامر الصوتية للمستخدمين.

كما سيمتلك كاميرات خاصة للملاحة، وتخطط الشركة لاختباره في البداية بمنازل موظفين شركة أمازون بحلول نهاية العام الجاري، على أن يتم إطلاقه للعامة في وقت مبكر من 2019.

وليس من المتوقع أن يكون روبوت أمازون بمثابة روبوت منزلي جيد متنوع الأعمال، ولكنه سيكون مساعدًا افتراضيًا له مظهر خارجى ميكانيكي، وسيعمل كنقطة اتصال مركزية للمنزل الذكي.

ويتيح للمستخدمين التحكم في الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi، وتنفيذ المهام، مثل تعيين المؤقتات والبحث على الويب، والحصول على عدد أكبر من الألعاب التفاعلية للأطفال الصغار.