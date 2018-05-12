هيئة الإتصالات الصينية تكشف صور ومواصفات الهاتف nokia x

يوم الأربعاء المقبل ستقوم شركة HMD Global Oy بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Nokia X والمعروف أيضا بإسم Nokia X6. ويتوقع أن يكون هذا الهاتف هو أول هاتف ذكي من الشركة الفنلندية يضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، على الأقل وفقا للعديد من الصور التي تم تسريبها في الفترة الماضية.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف Nokia X والذي يحمل الإسم الرمزي TA-1099 وهو يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما أتاح لنا فرصة التأكد من تصميم هذا الجهاز، فضلا عن مواصفاته التقنية الكاملة.

ووفقا للمعلومات المدرجة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فيبدو أن الهاتف Nokia X سيضم مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة بحجم 5.8 إنش وبدقة 2280×1080 بكسل، معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 636 على الأرجح، ذاكرة عشوائية بحجم 3GB/4GB/6GB، ذاكرة داخلية بحجم 32GB/64GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل للمستشعر الأول ودقة المستشعر الثاني غير معروفة حاليا.

وبغض النظر عن ذلك، فهذه المعلومات تشير أيضا إلى أن الهاتف Nokia X سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وبطارية بسعة 3000mAh، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام الأندرويد 8.1 Oreo. وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فالهاتف Nokia X سيكون متاحا بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأسود والأزرق والفضي. والسعر المتوقع لهذا الهاتف هو 250$. عموما، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم الإعلان رسميا عن هذا الهاتف في الأسبوع المقبل.