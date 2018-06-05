في وقت سابق من هذا الأسبوع وردتنا تسريبات من الصين كشفت لنا بأن الهاتف Vivo NEX القادم من شركة Vivo سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم المعالج Snapdragon 845 وتكلف أكثر من 1000$، في حين تضم النسخة الأخرى المعالج Snapdragon 710 وتكلف نحو 780 دولار أمريكي. أما وقد قلنا ذلك، فقد إتضح الآن أن تلك التسريبات كانت صحيحة لأنه تم اليوم رصد النسخة المدعومة بالمعالج Snapdragon 710 تحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع العلم بأنها تحمل إسم Vivo NEX S.
بصرف النظر عن موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد تم أيضا في الأونة الأخيرة رصد النسخة المدعومة بالمعالج Snapdragon 710 من الهاتف Vivo NEX على منصة إختبارات الأداء Geekbench، وهذا ما يضيف المزيد من المصداقية للتسريبات والشائعات السابقة التي ذكرت بأن هناك نسختين من الهاتف Vivo NEX.
عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء حول الهاتف Vivo NEX عندما يتم إزاحة الستار رسميا عنه في اليوم 12 من شهر يونيو الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا في ذلك الوقت للحصول على التفاصيل الكاملة.
GMT 23:29 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوكوالكوم تعلن عن رقاقة "Snapdragon 850" لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا
GMT 23:26 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوأبل تكشف عن نظام التشغيل "macOS Mojave" خلال مؤتمر WWDC 2018
GMT 23:22 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوآبل تكشف عن "iOS 12" بميزات الواقع المعزز الجديدة
GMT 23:07 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوسبب غير متوقع وراء اختيار اللون الأخضر لـ"واتساب"
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوهاتف OnePlus 6 متاح الآن باللون الأبيض
ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
أرسل تعليقك