تطبيق للبحث عن أرخص السلع علي الانترنت

إذا كنت متسوقًا منتظمًا عبر الإنترنت، فلا بد أنك تقع في حيرة في بعض الأحيان، بسبب الخوف من شراء سلعة تكون أرخص على موقع آخر.
ولحسن الحظ، هناك حل لهذه المشكلة، عبر إضافة "هوني" التي يمكن تنزيلها على مستعرض الإنترنت، حيث تقوم بالبحث بشكل تلقائي عن كل قسائم التسوق والتخفيضات، أثناء قيامك بالتسوق عبر الإنترنت، ثم تعرض أفضل الصفقات التي تضاف إلى عربة التسوق، وفي العام الماضي وحده، وفر مستخدمو "هوني" أكثر من 350 ألف دولار، حسب موقع جوين هوني.
أضف "هوني" إلى متصفح الإنترنت، كروم، سفاري، فيرفوكس، أوبرا، إيدج، بشكل مجاني، لتجد حرف (h) يظهر في زاوية المتصفح، وبعد ذلك يمكنك التسوق، وعند نهاية التسوق، سيبحث هوني عن الشفرات التي توفر عليك المال أثناء التسوق
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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