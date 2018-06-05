تعرف على الدولة العربية الأرخص في شراء iphone x

منذ أن أطلقت شركة آبل هاتفها الذكي "iPhone X" والشركة تعاني بشكل كبير من سخط المستخدمين من الأسعار المرتفعة لشراء الهاتف والذي وصل الى نحو 5000 ريال سعودي.
لكن هنالك 77 دولة تصنف على أرخص الدول في شراء هاتف آيفون اكس، والموضوع هان لا يتكلم عن هبوط السعر، إنما حسب ساعات العمل التي يتطلب على الفرد العمل بها لشراء الهاتف الجديد.
في تقرير نشرته صحيفة فوربس جاءت مدينة دبي ضمن أرخص الأماكن في العالم لشراء هاتف iPhone X، إذ احتلت المرتبة 32 بين 77 دولة، حيث يتعين على الفرد العمل لمدة 107.6 ساعة لدفع ثمن الهاتف، وذلك وفقاً لتقرير (الأسعار والمكاسب) الذي أصدره بنك الاستثمار.
أما في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض فيتوجب على الفرد العمل لمدة لا تقل عن 130 ساعة لشراء هاتف آيفون اكس ذكي.
بينما تعد المنامة هي الأفضل في المنطقة حيث يستطيع الفرد المقيم في العاصمة البحرينية الوفاء بثمن هاتف iPhone X من خلال العمل لمدة لا تتجاوز 75.3 ساعة.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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