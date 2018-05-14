3 تطبيقات لتهنئة أصدقائك بشهر رمضان

قبل يومين من بداية شهر رمضان المعظم، يهتم مستخدمو شبكة الإنترنت بكافة أعمارهم بتهنئة الأصدقاء والأقارب، ولذا يهتم مطورو التطبيقات بتطوير تطبيقات التهنئة بأشكالها المختلفة.
ونرصد ، أهم التطبيقات التي يمكن من خلالها التهنئة بالشهر الكريم، ومنها:
1- تطبيق (تهاني رمضان مجاني)
وهو أحد تطبيقات التهنئة المخصص لعمل صورة تعبر عن رمضان وتحمل اسم المستخدم لرفعها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اسم شخص آخر أو اسمك وحدك مع معايدة بسيطة "رمضان أحلى مع ..."، والتطبيق يحتوى على عدد كبير من الأسماء المصريه والعربية والخليجية، للسيدات والرجال، وهو تطبيق غير متقن من حيث جودة الصور.
ويمكن تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد من هنا
2- تطبيق رمضان أحلى مع اسمك 2018
وهو تطبيق مميز عن غيره حيث يتيح الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، وسهل تماما يقوم المستخدم فيه بكتابة الاسم واختيار نوع الخط ولون الخط واختيار التصميم ثم مشاركة الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتميز التطبيق بوجود بطاقات متنوعة بألوان وتصميمات مختلفة، إلى جانب تغيير شكل وحجم ولون الاسم، ووجود عدد كبير من الخطوط العربية للاختيار بينها، ومشاركة البطاقة والتصميم باسمك.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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