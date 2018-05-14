3 تطبيقات لتهنئة أصدقائك بشهر رمضان

قبل يومين من بداية شهر رمضان المعظم، يهتم مستخدمو شبكة الإنترنت بكافة أعمارهم بتهنئة الأصدقاء والأقارب، ولذا يهتم مطورو التطبيقات بتطوير تطبيقات التهنئة بأشكالها المختلفة.

ونرصد ، أهم التطبيقات التي يمكن من خلالها التهنئة بالشهر الكريم، ومنها:

1- تطبيق (تهاني رمضان مجاني)‎

وهو أحد تطبيقات التهنئة المخصص لعمل صورة تعبر عن رمضان وتحمل اسم المستخدم لرفعها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اسم شخص آخر أو اسمك وحدك مع معايدة بسيطة "رمضان أحلى مع ..."، والتطبيق يحتوى على عدد كبير من الأسماء المصريه والعربية والخليجية، للسيدات والرجال، وهو تطبيق غير متقن من حيث جودة الصور.

ويمكن تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد من هنا

2- تطبيق رمضان أحلى مع اسمك 2018‎

وهو تطبيق مميز عن غيره حيث يتيح الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، وسهل تماما يقوم المستخدم فيه بكتابة الاسم واختيار نوع الخط ولون الخط واختيار التصميم ثم مشاركة الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتميز التطبيق بوجود بطاقات متنوعة بألوان وتصميمات مختلفة، إلى جانب تغيير شكل وحجم ولون الاسم، ووجود عدد كبير من الخطوط العربية للاختيار بينها، ومشاركة البطاقة والتصميم باسمك.