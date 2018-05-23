أضاف تطبيق "إنستجرام" ميزة جديدة تتيح لمستخدميه منع صور وفيديوهات أصدقائهم من الظهور في الصفحة الرئيسية الخاصة بهم، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز العربية.

وتدخل الخدمة الجديدة حيز التنفيذ، وسيكون بمقدرة المستخدم منع منشورات الآخرين من الظهور في حساباتهم، إلى جانب سيكون بمقدورهم أيضًا تصفح حسابات أصدقائهم.

ويمكن للمستخدم في أي وقت إلغاء الحظر المؤقت، كما لن يتم إخبار الصديق بأمر الحظر .

وصمم "إنستجرام" على منح المستخدمين تلك الميزة بسبب بسبب كثرة الشكاوي من الكم الهائل الذي تغرق فيه حساباتهم .