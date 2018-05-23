أضاف تطبيق "إنستجرام" ميزة جديدة تتيح لمستخدميه منع صور وفيديوهات أصدقائهم من الظهور في الصفحة الرئيسية الخاصة بهم، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز العربية.
وتدخل الخدمة الجديدة حيز التنفيذ، وسيكون بمقدرة المستخدم منع منشورات الآخرين من الظهور في حساباتهم، إلى جانب سيكون بمقدورهم أيضًا تصفح حسابات أصدقائهم.
ويمكن للمستخدم في أي وقت إلغاء الحظر المؤقت، كما لن يتم إخبار الصديق بأمر الحظر .
وصمم "إنستجرام" على منح المستخدمين تلك الميزة بسبب بسبب كثرة الشكاوي من الكم الهائل الذي تغرق فيه حساباتهم .
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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