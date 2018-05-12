تستعد شركة جوجل للكشف عن ساعة ذكية خاصة بها بعلامة بكسل في مؤتمرها القادم للأجهزة في أكتوبر.
بحسب المسرّب الشهير Evan Blass فإن مؤتمر جوجل المقبل سيشهد الكشف عن الجيل الجديد من هواتف بكسل 3 و بكسل 3 إكس إل إضافة إلى جيل جديد من السماعات اللاسلكية Pixel Buds وأيضاً ساعة ذكية تحت علامة بكسل تعمل بنظام التشغيل Wear OS .
وكانت مصادر سابقة كشفت أن جوجل تطور ثلاثة ساعات ذكية وليست واحدة فقط، وتعتمد الشركة على معالج كوالكوم الجديد المخصص لهذا النوع من الأجهزة بحيث يتيح الاستماع للأوامر الصوتية بدون الخروج من وضع الاستعداد ما يعني توفير كبير في البطارية.
بعد سنوات من اعتماد جوجل على الشركات الأخرى مثل سامسونج و إل جي، حان الوقت لتدخل بنفسها المجال وتكون الرائدة فيما يخص ساعات Wear OS.
المثير للإنتباه أن جوجل تجري حالياً مؤتمر المطورين ولم يكن فيه أية تفاصيل جديدة حول نظام Wear OS.
وبلغت شحنات الساعات الذكية العام الماضي 31.7 مليون ساعة ويتوقع أن ينمو هذا العدد بأكثر من 22% ليصل إلى 71.5 مليون ساعة في عام 2021.
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