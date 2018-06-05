مايكروسوفت تُفكر جدياً في الاستحواذ على منصة github

كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على موقع شركة الأكواد البرمجية الشهير GitHub والذى يعرف بـ "مخزن الأكواد".
ووفقا لما نشره موقع Business Insider الأمريكى، فبدأت المحادثات بين مايكروسوفت ومسؤولين GitHub منذ فترة كبيرة، وذلك كفكرة للتسويق المشترك قبل أن يتطور الأمر إلى محادثات جادة من قبل شركة مايكروسوفت للاستحواذ على شركة GitHub فى صفقة قد تكلف عملاق أنظمة التشغيلما يصل إلى 5 مليار دولار، وذلك وفقا إلى تقييم حصلت عليه GitHub فى عام 2015 والذى بلغت قيمتها حينها 2 مليار دولار.
وإذا ما تمكنت شركة مايكروسوفت من إتمام الصفقة، فهذا سيصب فى مصلحة الشركة الأمريكية بشكل كبير، حيث أنها ستصبح جزءاً لا يتجزأ من مجتمع عملاق للمطورين يضم ملايين المستخدمين، وهو الأمر الذى سيساهم فى انتشار الخدمات السحابية لشركة مايكروسوفت وغيرها من المنتجات الأخرى، إلا أن الشركتين لما يعلقا على هذا الأمر حتى الآن.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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