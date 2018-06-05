مايكروسوفت تُفكر جدياً في الاستحواذ على منصة github

كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على موقع شركة الأكواد البرمجية الشهير GitHub والذى يعرف بـ "مخزن الأكواد".

ووفقا لما نشره موقع Business Insider الأمريكى، فبدأت المحادثات بين مايكروسوفت ومسؤولين GitHub منذ فترة كبيرة، وذلك كفكرة للتسويق المشترك قبل أن يتطور الأمر إلى محادثات جادة من قبل شركة مايكروسوفت للاستحواذ على شركة GitHub فى صفقة قد تكلف عملاق أنظمة التشغيلما يصل إلى 5 مليار دولار، وذلك وفقا إلى تقييم حصلت عليه GitHub فى عام 2015 والذى بلغت قيمتها حينها 2 مليار دولار.

وإذا ما تمكنت شركة مايكروسوفت من إتمام الصفقة، فهذا سيصب فى مصلحة الشركة الأمريكية بشكل كبير، حيث أنها ستصبح جزءاً لا يتجزأ من مجتمع عملاق للمطورين يضم ملايين المستخدمين، وهو الأمر الذى سيساهم فى انتشار الخدمات السحابية لشركة مايكروسوفت وغيرها من المنتجات الأخرى، إلا أن الشركتين لما يعلقا على هذا الأمر حتى الآن.